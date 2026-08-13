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“ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น” เตรียมเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ฉลองปีที่ 65

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(จากซ้าย) มร.เคนเนธ ลัม นายกสมาคมกอล์ฟแห่งฮ่องกงจีน พร้อมด้วย มร.แพทริก ควาน รองกัปตันสนามกอล์ฟฮ่องกง กอล์ฟ คลับ, มร.โช มินน์ ตันท์ กรรมาธิการและซีอีโอ เอเชียนทัวร์, มร.ไบรอัน หลิว กัปตันสนามกอล์ฟฮ่องกง กอล์ฟ คลับ, มร.เดวิด แอชตั้น กรรมการผู้จัดการด้านการต่างประเทศ ลิงค์ แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด, มร.ไทชิ โค นักกอล์ฟเจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ สองรายการ, มร.โรนัลด์ ธาม ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน (ฮ่องกงและสิงคโปร์) ลิงค์ แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด และ มร.แกรี ฟอค กรรมการผู้จัดการฝ่ายลีสซิ่ง ลิงค์ แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟรายการ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น 2026 ณ สนามฮ่องกง กอล์ฟ คลับ
ไทจิ โค นักกอล์ฟฮีโร่ขวัญใจเจ้าถิ่น ยืนยันร่วมแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการ “ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น 2026” ประชันฝีมือดาวดังโลกลงล่าแชมป์และชิงชัยเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 66 ล้านบาท ในศึกกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 65 ณ สนามฮ่องกง กอล์ฟคลับ เมืองฟานหลิง ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคมนี้

การแข่งขันกอล์ฟ ฮ่องกง โอเพ่น เป็นหนึ่งในสองรายการกอล์ฟอาชีพที่จัดแข่ง ณ สนามระดับตำนานสนามเดียวอย่างต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลากว่า 6 ทศวรรษ ซึ่งอีกหนี่งรายการที่จัดขึ้นที่สนามเพียงแห่งเดียวเท่านั้นคือศึกเมเจอร์รายการ เดอะ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนต์ ณ สนามออกัสต้า เนชันแนล กอล์ฟ คลับ

ล่าสุด ไทจิ โค โปรกอล์ฟมือหนึ่งของฮ่องกง วัย 25 ปี ยืนยันพร้อมร่วมการแข่งขัน ด้วยผลงานอันอย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้ หลังจากเพิ่งคว้าแชมป์อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ โมร็อกโก ด้วยการทำเบอร์ดี้สำคัญในหลุมสุดท้ายเฉือนชนะไอดอลในวัยเด็กอย่างบับบา วัตสัน เจ้าของแชมป์เมเจอร์ 2 รายการ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

นับตั้งแต่เทิร์นโปรเมื่อ 3 ปีก่อน ไทจิ โค สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและขยับอันดับโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อเสียงให้กับฮ่องกงด้วยการคว้าเหรียญทองกอล์ฟเอเชียนเกมส์ 2022 ที่หางโจว ประเภทบุคคลชาย และเหรียญทองแดงประเภททีมชาย จากนั้นมาคว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในรายการ เวิลด์ ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ ที่สนามฮ่องกง กอล์ฟคลับ ในปี 2023 จารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟฮ่องกงคนแรกที่ได้แชมป์เอเชียนทัวร์

ในปีถัดมา ไทจิ โค ไปคว้าแชมป์ที่สวิตเซอร์แลนด์ ต่อด้วยการจบอันดับ 6 ร่วม ในรายการลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น และในปี 2026 ถือเป็นฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จที่สุดของเขา โดยหนึ่งสัปดาห์ก่อนได้แชมป์ที่โมร็อกโก เขาคว้ารองแชมป์รายการเจแปน กอล์ฟ ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ หลังจากแพ้ในการดวลเพลย์ออฟอย่างน่าเสียดาย และเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่มีฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมที่สุดที่จะลงแข่งขันรายการ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น 2026 โดยปัจจุบันรั้งอันดับ 2 ของตารางทำเงินรางวัลสะสมของเอเชียนทัวร์

ไทจิ โค แอมบาสเดอร์ของสนามฮ่องกง กอล์ฟ คลับ เผยว่า "ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้กลับมายังสนามในบ้านเกิดเพื่อลงแข่งขันในรายการ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น ในเดือนตุลาคมนี้ สนามแห่งนี้มอบความทรงจำอันแสนพิเศษมากมายให้กับผม และผมยังเคยสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นี่หลายครั้งท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนๆ ในบ้าน ผมไม่มีวันลืมวินาทีแห่งชัยชนะในรายการ เวิลด์ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ เมื่อปี 2023 และหวังว่าจะได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งในอีกสองเดือนข้างหน้า"

ไบรอัน หลิว กัปตันสนามกอล์ฟฮ่องกง กอล์ฟคลับ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกอล์ฟ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น ปีนี้ว่า “เรารอคอยที่จะได้ต้อนรับเหล่านักกอล์ฟระดับโลกและแฟนกีฬาจากทุกพื้นที่มาร่วมในรายการ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น อีกครั้ง การแข่งขันอันทรงเกียรติและเก่าแก่ที่สุดในฮ่องกงรายการนี้ เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าประทับใจเสมอมา และด้วยการสนับสนุนจาก ลิงค์ แอสเซท แมนเนจเมนท์ เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอการแข่งขันอันยอดเยี่ยมเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคน”

“ภายใต้แนวคิด ‘Open for All’ ของการแข่งขันรายการนี้ เรามีความยินดีที่จะเปิดให้ผู้ชมทุกคนเข้าชมฟรีอีกครั้งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ สำหรับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี สามารถเข้าชมฟรีตลอดทั้ง 4 วันของการแข่งขัน เชื่อว่านี่จะเป็นสัปดาห์แห่งความสนุกสนานด้านกีฬาและความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง” หลิว กล่าวเสริม

ไทชิ โค นักกอล์ฟเจ้าของแชมป์เอเชียน ทัวร์ สองรายการ
ทางด้าน เดวิด แอชตั้น กรรมการผู้จัดการด้านการต่างประเทศของลิงค์ กล่าวว่า "เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟรายการ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น เป็นปีที่สามติดต่อกัน เราเชื่อมั่นว่ากีฬามีพลังในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพดี และกระชับความสัมพันธ์ภายในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เรามุ่งหวังว่าการสนับสนุนการแข่งขันรายการลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น และโครงการเพื่อชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้กีฬากอล์ฟเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและส่งเสริมให้มีผู้เข้าร่วมเล่นกีฬากอล์ฟในวงกว้าง เรามีความยินดีที่ได้มีส่วนช่วยส่งเสริมสถานะของฮ่องกงในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับชุมชนที่เราดูแล"

ด้วยประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานและความมีชื่อเสียงในระดับสากล ส่งผลให้การแข่งขันกอล์ฟรายการ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอภาพลักษณ์ของฮ่องกงเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำระดับโลกสำหรับการจัดงานอีเวนต์และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬามาเป็นเวลากว่า 6 ทศวรรษ

โช มินน์ ตันท์ กรรมาธิการและซีอีโอ ของเอเชียนทัวร์ กล่าวว่า “ในขณะที่เราเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กอล์ฟรายการลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น ในปีนี้ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว โดยทั้งทัวร์นาเมนท์และสถานที่จัดการแข่งขัน ถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินอันทรงคุณค่าของเรา เราขอขอบคุณ ฮ่องกง กอล์ฟคลับ, ลิงค์ และสมาคมกอล์ฟฮ่องกงจีน สำหรับความร่วมมือทุกภาคส่วน”

“เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและน่าประทับใจอย่างยิ่งที่ได้เห็น ทอม แม็คคิบบิน ผู้ชนะที่ฮ่องกงเมื่อปีที่แล้ว และคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์รายการ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนท์ และดิ โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ ในปีนี้ ซึ่งสิ่งนี้ช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญและสถานะของการแข่งขันกอล์ฟรายการ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น ในวงการกอล์ฟระดับโลกอีกครั้ง” โช มินน์ ตันท์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ การแข่งขันกอล์ฟรายการลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น 2026 เปิดให้เข้าชมฟรี ในสองวันแรก (พฤหัสบดีและศุกร์ที่ 22-23 ตุลาคม) และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้จัดการแข่งขันและผู้สนับสนุนหลัก ที่ต้องการนำกีฬากอล์ฟเข้าถึงผู้คนในชุมชนทุกกลุ่มในฮ่องกง บัตรเข้าชมการแข่งขันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในปีนี้ ยังตรึงราคาไว้ที่ราคาเดิมตั้งแต่ปี 2023

โดยบัตรเข้าชมรายวันสำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 24-25 ตุลาคม 2569 ราคา 200 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อวัน หรือราว 840 บาท และราคา 300 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 1,260 บาท สำหรับบัตรเข้าชมตลอดสุดสัปดาห์ ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี สามารถเข้าชมได้ฟรีตลอดสุดสัปดาห์