“ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น” เตรียมเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ฉลองปีที่ 65

ไทจิ โค นักกอล์ฟฮีโร่ขวัญใจเจ้าถิ่น ยืนยันร่วมแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการ “ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น 2026” ประชันฝีมือดาวดังโลกลงล่าแชมป์และชิงชัยเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 66 ล้านบาท ในศึกกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 65 ณ สนามฮ่องกง กอล์ฟคลับ เมืองฟานหลิง ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคมนี้
การแข่งขันกอล์ฟ ฮ่องกง โอเพ่น เป็นหนึ่งในสองรายการกอล์ฟอาชีพที่จัดแข่ง ณ สนามระดับตำนานสนามเดียวอย่างต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลากว่า 6 ทศวรรษ ซึ่งอีกหนี่งรายการที่จัดขึ้นที่สนามเพียงแห่งเดียวเท่านั้นคือศึกเมเจอร์รายการ เดอะ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนต์ ณ สนามออกัสต้า เนชันแนล กอล์ฟ คลับ
ล่าสุด ไทจิ โค โปรกอล์ฟมือหนึ่งของฮ่องกง วัย 25 ปี ยืนยันพร้อมร่วมการแข่งขัน ด้วยผลงานอันอย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้ หลังจากเพิ่งคว้าแชมป์อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ โมร็อกโก ด้วยการทำเบอร์ดี้สำคัญในหลุมสุดท้ายเฉือนชนะไอดอลในวัยเด็กอย่างบับบา วัตสัน เจ้าของแชมป์เมเจอร์ 2 รายการ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
นับตั้งแต่เทิร์นโปรเมื่อ 3 ปีก่อน ไทจิ โค สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและขยับอันดับโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างชื่อเสียงให้กับฮ่องกงด้วยการคว้าเหรียญทองกอล์ฟเอเชียนเกมส์ 2022 ที่หางโจว ประเภทบุคคลชาย และเหรียญทองแดงประเภททีมชาย จากนั้นมาคว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในรายการ เวิลด์ ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ ที่สนามฮ่องกง กอล์ฟคลับ ในปี 2023 จารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟฮ่องกงคนแรกที่ได้แชมป์เอเชียนทัวร์
ในปีถัดมา ไทจิ โค ไปคว้าแชมป์ที่สวิตเซอร์แลนด์ ต่อด้วยการจบอันดับ 6 ร่วม ในรายการลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น และในปี 2026 ถือเป็นฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จที่สุดของเขา โดยหนึ่งสัปดาห์ก่อนได้แชมป์ที่โมร็อกโก เขาคว้ารองแชมป์รายการเจแปน กอล์ฟ ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ หลังจากแพ้ในการดวลเพลย์ออฟอย่างน่าเสียดาย และเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่มีฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมที่สุดที่จะลงแข่งขันรายการ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น 2026 โดยปัจจุบันรั้งอันดับ 2 ของตารางทำเงินรางวัลสะสมของเอเชียนทัวร์
ไทจิ โค แอมบาสเดอร์ของสนามฮ่องกง กอล์ฟ คลับ เผยว่า "ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้กลับมายังสนามในบ้านเกิดเพื่อลงแข่งขันในรายการ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น ในเดือนตุลาคมนี้ สนามแห่งนี้มอบความทรงจำอันแสนพิเศษมากมายให้กับผม และผมยังเคยสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นี่หลายครั้งท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนๆ ในบ้าน ผมไม่มีวันลืมวินาทีแห่งชัยชนะในรายการ เวิลด์ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ เมื่อปี 2023 และหวังว่าจะได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งในอีกสองเดือนข้างหน้า"
ไบรอัน หลิว กัปตันสนามกอล์ฟฮ่องกง กอล์ฟคลับ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกอล์ฟ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น ปีนี้ว่า “เรารอคอยที่จะได้ต้อนรับเหล่านักกอล์ฟระดับโลกและแฟนกีฬาจากทุกพื้นที่มาร่วมในรายการ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น อีกครั้ง การแข่งขันอันทรงเกียรติและเก่าแก่ที่สุดในฮ่องกงรายการนี้ เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าประทับใจเสมอมา และด้วยการสนับสนุนจาก ลิงค์ แอสเซท แมนเนจเมนท์ เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอการแข่งขันอันยอดเยี่ยมเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคน”
“ภายใต้แนวคิด ‘Open for All’ ของการแข่งขันรายการนี้ เรามีความยินดีที่จะเปิดให้ผู้ชมทุกคนเข้าชมฟรีอีกครั้งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ สำหรับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี สามารถเข้าชมฟรีตลอดทั้ง 4 วันของการแข่งขัน เชื่อว่านี่จะเป็นสัปดาห์แห่งความสนุกสนานด้านกีฬาและความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง” หลิว กล่าวเสริม
ทางด้าน เดวิด แอชตั้น กรรมการผู้จัดการด้านการต่างประเทศของลิงค์ กล่าวว่า "เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟรายการ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น เป็นปีที่สามติดต่อกัน เราเชื่อมั่นว่ากีฬามีพลังในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพดี และกระชับความสัมพันธ์ภายในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เรามุ่งหวังว่าการสนับสนุนการแข่งขันรายการลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น และโครงการเพื่อชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้กีฬากอล์ฟเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและส่งเสริมให้มีผู้เข้าร่วมเล่นกีฬากอล์ฟในวงกว้าง เรามีความยินดีที่ได้มีส่วนช่วยส่งเสริมสถานะของฮ่องกงในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก ควบคู่ไปกับการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับชุมชนที่เราดูแล"
ด้วยประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานและความมีชื่อเสียงในระดับสากล ส่งผลให้การแข่งขันกอล์ฟรายการ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอภาพลักษณ์ของฮ่องกงเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำระดับโลกสำหรับการจัดงานอีเวนต์และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬามาเป็นเวลากว่า 6 ทศวรรษ
โช มินน์ ตันท์ กรรมาธิการและซีอีโอ ของเอเชียนทัวร์ กล่าวว่า “ในขณะที่เราเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กอล์ฟรายการลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น ในปีนี้ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว โดยทั้งทัวร์นาเมนท์และสถานที่จัดการแข่งขัน ถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินอันทรงคุณค่าของเรา เราขอขอบคุณ ฮ่องกง กอล์ฟคลับ, ลิงค์ และสมาคมกอล์ฟฮ่องกงจีน สำหรับความร่วมมือทุกภาคส่วน”
“เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและน่าประทับใจอย่างยิ่งที่ได้เห็น ทอม แม็คคิบบิน ผู้ชนะที่ฮ่องกงเมื่อปีที่แล้ว และคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์รายการ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนท์ และดิ โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ ในปีนี้ ซึ่งสิ่งนี้ช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญและสถานะของการแข่งขันกอล์ฟรายการ ลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น ในวงการกอล์ฟระดับโลกอีกครั้ง” โช มินน์ ตันท์ กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ การแข่งขันกอล์ฟรายการลิงค์ ฮ่องกง โอเพ่น 2026 เปิดให้เข้าชมฟรี ในสองวันแรก (พฤหัสบดีและศุกร์ที่ 22-23 ตุลาคม) และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้จัดการแข่งขันและผู้สนับสนุนหลัก ที่ต้องการนำกีฬากอล์ฟเข้าถึงผู้คนในชุมชนทุกกลุ่มในฮ่องกง บัตรเข้าชมการแข่งขันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในปีนี้ ยังตรึงราคาไว้ที่ราคาเดิมตั้งแต่ปี 2023
โดยบัตรเข้าชมรายวันสำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 24-25 ตุลาคม 2569 ราคา 200 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อวัน หรือราว 840 บาท และราคา 300 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 1,260 บาท สำหรับบัตรเข้าชมตลอดสุดสัปดาห์ ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี สามารถเข้าชมได้ฟรีตลอดสุดสัปดาห์