คริปโตฯจัดชุดใหญ่ "ฮิม-เหม็ด-เมจิก" ดั๊งก์สนั่น เบิ้ลแชมป์ชูต TOA 3x3 เชียงราย

ฮือฮา สนามที่ 12 มันหยด ศึกยัดห่วง TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศบุกเหนือสุดของประเทศซดที่เจียงฮาย ทีมดังเจ้าถิ่น คริปโตคอบร้าเชียงราย อันดับ 4 จากไทยลีกล่าสุด ระดมชุดใหญ่ ทั้งสองพี่น้อง “เหม็ด-ฮิม” ดิยาบิ้ ผนึก “เมจิก” อดีตทีมชาติหน้าหล่อ โชว์ดั๊งก์ระเบิดระเบ้อ ผงาดแชมป์ประชาชนชายไร้ต้าน ส่วน รุ่นหนุ่มยู-23 ก็ส่งชุดเล็กคว้าแชมป์ได้อีก เป็นรุ่นที่ 2 ขณะที่ประชาชนหญิง "พี่แอ้" ณัชวรินทร์ บัวพา อดีตทีมชาติ คราวนี้ไม่พลาดคว้าที่ 1 ใส
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทั่วประเทศ โดยปีนี้พิเศษสุดร่วมกับภาครัฐเข้าโครงการ “โครงการพัฒนาเยาวชน Domestic Power Youth Development ในกีฬาบาสเกตบอล (โครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2569” ขยายจัดแข่งเป็น 15 สนาม พร้อมกิจกรรมอื่นๆ โดยจะมีการดึงนักบาสฯฝีมือดีเข้าแคมป์ฝึก 2 ครั้งผลักดันสู่ทีมชาติ และสนามสุดท้าย จะนำแชมป์ทุกสนามในรุ่น 12-18 ปี มาชิงชัยชิงถ้วยตราสัญลักษณ์ โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญมาเป็นรางวัลด้วย
ก้าวสู่สนามที่ 12 ณ จังหวัดเชียงราย โดยปักหลักกันที่โดมอเนกประสงค์ ในโรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงรายที่สร้างอย่างสวยงาม สนามนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในจังหวัดมากมายมาร่วมพิธี โดยในพิธีเปิด มีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ. เชียงราย ร่วมด้วยผู้ใหญ่ในจังหวัด ส่วนพิธีปิดมีนาย วิญญู ทองทัน เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นายมานิต วรรธนะสาร ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมี "บิ๊กฮั่น" มิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ด ให้เกียรติมาร่วมมอบรางวัล ในครั้งนี้
การแข่งขันในสนามนี้มีแข่งขันทั้งหมด 11 รุ่น และแข่งขันดุเดือดทุกรุ่น โดยไฮไลท์มีในรุ่นประชาชนชาย จากสนาม เชียงรายนี้มีทีมอาชีพชื่อดังเป็นเจ้าถิ่นคือ คริปโต คอบร้า เชียงราย อดีตรองแชมป์บาสเกตบอลอาชีพไทยลีก (BTL) และฤดูกาลล่าสุดยึดอันดับ 4 ของลีก และเจ้างูเห่า เชียงราย ระดมสรรพกำลังมาลุยเต็มสตีม โดยเฉพาะ 2 รุ่นใหญ่ คือ ประชาชนชาย และ รุ่นไม่เกิน 23 ปีชาย
ในรุ่นประชาชนชาย เรียกเสียงฮือฮา จากแฟนยัดห่วงรอบสนาม เมื่อ คริปโตฯ จัดหนักส่งหัวกะทิของทีม ทั้ง อิบราฮิม ดิยาปี้ Power Forward ทีมชาติไทยปัจจุบัน ควงคู่พี่ชาย โมฮาเหม็ด ทั้งยังผนึกกำลัง "เมจิก" ฐคมินทร์ สิริจริยาพร ปีกสุดหล่ออดีตทีมชาติไทยส่งมาเน้นๆ สร้างกระแสในจังหวัดและสนามนี้อย่างที่สุด โดยทีม คริปโต คอบร้า เชียงราย เรียกแฟนมานั่งแน่น ติดขอบสนามทุกเกม และผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศตามนัด โดยไปพบกับ Bicycle ทีมรวมยอดฝีมือท้องถิ่น แม้ Bicycle จะเบียดสูสีในช่วงแรกแต่เวลาผ่านไปก็เริ่มโดนบดบี้ โดย คอบร้า ตั้งใจมาโชว์เป็นพิเศษ และคว้าชัยไปสนุกชนิดที่มีการโชว์ดั๊งก์ให้ซี๊ดไปหลายชอต สกอร์ 22 - 15
ไม่เพียงแค่นั้น ในรุ่นยู-23 ชายก็เดือดไม่แพ้กัน เมื่อ คริปโตคอบร้าเชียงราย ส่งชุดเล็กสอยแชมป์ไปอีกรุ่น โดยนัดชิงฟัดกับแม่โจ้ที่ส่งใน ชื่อ mju a ซึ่งเป็นยอดฝีมือในระดับมหาวิทยาลัยภาคเหนืออย่างเมามัน ก่อนพิชิตไป 15 - 11
ด้านประชาชนหญิง ไฮไลท์ "พี่แอ้" ณัชวรินทร์ บัวพา สาวเหนือเชียงใหม่ นำทัพ ACIS ORION ทีม Academy ที่ตัวเองดูแล หลังจากได้รองแชมป์ที่สนามลำพูน สนามนี้ฟิตเปรี๊ยะบุกแหลก ก่อนคว้าแชมป์ นัดชิงชนะ jdm 19 -13
ด้านผลการแข่งขันทุกรุ่น มีดังนี้ รุ่น 12 ปี ผสม รอบชิงชนะเลิศ PT.DT.BANTHAM ชนะ Speed Star 17-9, ชิงที่ 3 JBCA Black Wolf ชนะ Kanong Robin 10-6
รุ่น 14 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ WAKE-Answer ชนะ Kanong Sixer 17-16, ชิงที่ 3 HRK 14A ชนะ WAKE-Believe 21-11 ส่วนประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ Kanong Lady ชนะ JBC-W 7-2, ชิงที่ 3 SWK x WKK ชนะ CSWS 4 - 2
รุ่น 16 ปีชาย ชิงชนะเลิศ Arunothai ชนะ Kanong Thunder 20-14, ชิงที่ 3 ชมรมบาสฯเชียงราย A ชนะ SWK A 10-9 ส่วนประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ JBC-Z ชนะ SWK 19-12, ชิงที่ 3 Pink MAMBA ชนะ CSWS 8 - 1
รุ่น 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ Kanong Fierce ชนะ ACIS ORION 19-11, ชิงที่ 3 ชมรมบาสเชียงราย ชนะ PHATHANG 8-7 ส่วนประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ CSWS ชนะ JBC-Eighteen Girl 17-7, ชิงที่ 3 JBC-OG ชนะ ชมรมคนรักดอยแม่สลอง 10-8
รุ่น 23 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ CryptoCobraChiangrai ชนะ MJU A 15-11, ชิงที่ 3 CCC ชนะ TNSUCMI x RST 14-8 ส่วนประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ MJU A ชนะ MJU B 20-9, ชิงที่ 3. ไม่รู้ ชนะ วิ่งก่อนค่อยคิด10 - 6
รุ่นประชาชนชาย รอบชิงชนะเลิศ CryptoCobraChiangrai ชนะ Bicycle 22-15, ชิงที่ 3 Shark wow ชนะ DUDE SPORT 13-12 ส่วนประเภทหญิง รอบชิงชนะเลิศ ACIS ORION ชนะ JDN 19-13, ชิงที่ 3 โอ้แม่สาวน้อย ชนะ ขายขำ 15-3
สำหรับสนามต่อไป เป็นสนามที่ 13 จะไปเยือนโคราช ที่ Terminal 21 ใน terminal hall แข่งขันระหว่างวันที่ 15-16 ส.ค.นี้