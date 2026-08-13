สถิติ “บิว” ดีต่อเนื่อง กกท. เชื่อได้ลุ้นเหรียญเอเชียนเกมส์ อีกครั้ง คนไทยดูฟรีครบกีฬายอดนิยม ฟุตบอล-วอลเลย์บอล

สถิติ “บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยอนาคตไกล ดีต่อเนื่อง ในการไปเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันที่สาธารณรัฐเช็ก ที่ผ่านมาทำเวลาวิ่ง 100 เมตร ได้ต่ำกว่า 10 วินาทีอีกครั้ง ทำให้ กกท. เชื่อมั่น ได้ลุ้นคว้าเหรียญในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น อีกรอบ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ยืนยันแฟนกีฬาชาวไทยดูฟรีครบกีฬายอดนิยม โดยเฉพาะ ฟุตบอล-วอลเลย์บอล เต็มอิ่มแน่นอน
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น แฟนกีฬาชาวไทยกำลังใจจดจ่อที่จะรอชมและเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกันอย่างเต็มที่ ซึ่ง กกท. ยืนยันว่า สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T SPORTS 7 จะเป็นสถานีหลักร่วมกับทีวีดิจิทัล พันธมิตรอีกหลายช่อง ร่วมกันถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ให้ทุกคนได้รับชมฟรีกันอย่างเต็มอิ่มจุใจ
“กีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอล ทีมชาย, วอลเลย์บอล ทีมหญิง จะมีการถ่ายทอดสดมาให้ได้ติดตามเชียร์กันอย่างแน่นอน ส่วนกีฬาชนิดอื่น ๆ นั้น แฟนกีฬาจะได้ชมผลงานของนักกีฬาไทยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า สำหรับกรีฑาซึ่งเป็นกีฬาหลักและอยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาชาวไทยเช่นเดียวกัน ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ โดยเฉพาะ “บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดทีมชาติไทยอนาคตไกล ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีสถิติดีขึ้นเรื่อย ๆ ล่าสุดช่วงต้นเดือนสิงหาคม ได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อม ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก และลงแข่งขันรายการกรีฑาฤดูร้อน ก็ทำสถิติวิ่ง 100 เมตร ได้ต่ำกว่า 10 วินาทีอีกครั้ง ด้วยเวลา 9.99 วินาที ทำให้มีความมั่นใจว่า ภูริพล จะได้ลุ้นคว้าเหรียญเอเชียนเกมส์อีกรอบ
สำหรับ “บิว” ภูริพล บุญสอน สร้างประวัติศาสตร์สำคัญในวงการกรีฑาไทย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปี 2568 ด้วยการคว้าเหรียญทองวิ่ง 100 เมตรชาย และทำสถิติรอบคัดเลือก 9.94 วินาที (รอบชิงชนะเลิศ สถิติ 10.00 วินาที) ในขณะที่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2023 ภูริพล คว้าเหรียญเงิน วิ่ง 100 เมตร ด้วยสถิติ 10.02 วินาที