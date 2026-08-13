ญาติ "โดนัลด์ ทรัมป์" ซื้อเลเกอร์สแพงสุด 12,500 ล้านเหรียญ

แอลเอ เลเกอร์ส ทีมดังของลีกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) กำลังถูกขายแก่ จอช คุชเนอร์ กับ บ็อบ ไอเกอร์ มูลค่าแพงสุด 12,500 ล้านเหรียญสหรัฐ (413,500 ล้านบาท)
2 นักธุรกิจมีบทบาทต่อการขยายแฟรนไชส์ที่มหานคร ลาส เวกัส แล้วเปลี่ยนแผนโดยเสนอราคาซื้อ เลเกอร์ส จาก มาร์ก วอลเตอร์ส ผู้เทกโอเวอร์ทีมต่อจาก ตระกูลบัสส์ เมื่อปี 2025 สถิติสูงสุดเดิม 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (มากกว่า 330,000 ล้านบาท)
วอลเตอร์ ซีอีโอและประธานบริษัท "ทีดับเบิลยูจี โกลบอล" เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ เลเกอร์ส ตั้งแต่เดือนตุลาคม หลัง NBA อนุมัติการซื้อ-ขายอย่างเป็นเอกฉันท์
การขายทีมจะต้องรอไฟเขียวจากบอร์ด NBA โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2-3 สัปดาห์ และการประชุมครั้งถัดไปจะจัดขึ้นที่มหานคร นิว ยอร์ก เดือนกันยายนนี้
คุชเนอร์ น้องชายของ จาเหร็ด ลูกเขยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นหุ้นส่วนย่อยของ ไมอามี ฮีต และต้องขายหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อเปิดทางสำหรับซื้อ เลเกอร์ส
ขณะที่ ไอเกอร์ วัย 75 ปี ออกจากตำแหน่งซีอีโอ "ดิสนีย์" ครั้งที่ 2 โดย จอช ดี'อมาโร เข้ามาทำหน้าที่แทน และเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลหญิง แองเจิล ซิตี เอฟซี ร่วมกับภรรยา ปี 2024