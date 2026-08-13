"ชาบี" โค้ชต่างชาติคนแรกรอบ 48 ปี คุมเนเธอร์แลนด์ส

ชาบี เฮร์นานเดซ มิดฟิลด์ระดับตำนาน บาร์เซโลนา รับงานคุม ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ส เซ็นสัญญากัน 4 ปี
ชาบี วัย 46 ปี กลายเป็นโค้ชต่างชาติคนแรกของ "อัศวินสีส้ม" นับตั้งแต่ แอร์นสท ฮัปเปล ชาวออสเตรีย อำลาตำแหน่งปี 1978
โรนัลด์ คูมัน กุนซือคนก่อน ประกาศลาออก หลังแพ้จุดโทษ โมร็อคโก ตกรอบ 32 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026
จอมทัพ สเปน ชุดแชมป์โลก 2010 จะคุมทีมนัดแรก ปะทะ เยอรมนี ของ เจอร์เกน คล็อปป์ ศึกยูฟา เนชันส์ ลีก วันที่ 24 กันยายน
ชาบี กวาดแชมป์ระดับเมเจอร์ 3 รายการ ได้แก่ ยูโร 2008 กับ 2012 และ ฟุตบอลโลก 2010 โดยเอาชนะ เนเธอร์แลนด์ส รอบชิงชนะเลิศ ที่ประเทศแอฟริกาใต้
ชาบี แขวนสตั๊ดปี 2019 แล้วผันตัวมาเป็นโค้ช อัล-ซาด ก่อนรับงานคุม บาร์ซา เดือนพฤศจิกายน 2021 คว้าแชมป์ลา ลีกา สเปน 1 สมัย และยังคงว่างงานนับตั้งแต่แยกทางกันปี 2024