"เปแอสเช" ซิวซูเปอร์ คัพ 2 สมัยติด "ดูเอ" ยิงดับวิลลา

ปารีส แซงต์ แชร์แมง คว้าแชมป์ยูฟา ซูเปอร์ คัพ 2 สมัยติดต่อกัน โดยเอาชนะ แอสตัน วิลลา 2-1 ที่สนามเรด บูลล์ อารีนา เมืองซัลซ์บวร์ก ประเทศออสเตรีย วันพุธที่ 12 สิงหาคม
ประตูชัยของ เดอซีร์ ดูเอ นาที 61 หลุดเดี่ยวจากการแทงบอลของ อุสมาน เดมเบเล ถูกริบคืนเนื่องจากล้ำหน้า แต่ผู้ตัดสินกลับคำ หลังตรวจสอบภาพรีเพลย์ (VAR)
ควิชา ควารัตสเคเลีย สับไกด้วยขวาเต็มแรง ทำให้ "เปแอสเช" ขึ้นนำ 1-0 นาที 20 อย่างไรก็ตาม ไบรอัน มาดโจ กองหน้าวัย 17 ปีของ วิลลา ฉลองประเดิมทีมชุดใหญ่ โดยชาร์จระยะเผาขนตรงเสาสองนาที 45 ตีเสมอ 1-1
ทีมของ หลุยส์ เอ็นริเก กลายเป็นแชมป์รายการนี้ 2 สมัยติดต่อกัน นับตั้งแต่ รีล มาดริด ปี 2016 กับ 2017 ขณะที่ อูไน เอเมอรี กุนซือ วิลลา แพ้ 4 ครั้งติดต่อกัน รวมสมัยคุม เซบียา (2 ครั้ง) และ บียาร์รีล