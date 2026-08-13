จอมพลังไทยคว้ารวม 8 ทอง ยกเหล็กยุวชนและเยาวชนเอเชีย 2026

ณัฐณิชา การะเกต”ทำผลงานดีสุดด้วยการจบอันดับ 5 ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก และน้ำหนักรวม รุ่นเยาวชนหญิง 69 กิโลกรัม ปิดท้ายศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2026 กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน ส่งผลให้หลังจบรายการนี้ ทัพไทยกวาดรวม 8 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน ก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว 8 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน และ 2 ทองแดง ล่าสุดวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ทีมไทยส่ง 2 จอมพลังลงชิงชัยปิดท้าย ได้แก่ ประสิทธิ์ จอมเดชพิชยะ รุ่นเยาวชนชาย 95 กิโลกรัม กลุ่มบี และ ณัฐณิชา การะเกต รุ่นเยาวชนหญิง 69 กิโลกรัม กลุ่มเอ ผลมีดังนี้
รุ่นเยาวชนหญิง 69 กิโลกรัม กลุ่มเอ ปรากฏว่า ท่าสแนทช์ ณัฐณิชา ครั้งแรกยกผ่านที่ 85 กิโลกรัม, ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 89 กิโลกรัม, ครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 93 กิโลกรัม แต่ยกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 89 กิโลกรัม จบอันดับ 6
ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก สาวไทยทำผลงานได้ตามมาตรฐานของตัวเอง เรียกเหล็ก 110, 115, 118 กิโลกรัม ยกผ่านรวดทั้งหมด สถิติอยู่ที่ 118 กิโลกรัม จบอันดับ 5 ขณะที่ น้ำหนักรวม สถิติ 207 กิโลกรัม จบอันดับ 5
ด้าน ชาคห์โนซา คาย์ดาโรวา จากอุซเบกิสถาน คว้า 2 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 99 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 220 กิโลกรัม และ 1 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 121 กิโลกรัม ส่วนเหรียญทองท่าคลีนแอนด์เจิร์กเป็นของ ฮาสติ เซดีกี มูร์นานี จากอิหร่าน 126 กิโลกรัม
ขณะที่ รุ่นเยาวชนชาย 95 กิโลกรัม กลุ่มบี ประสิทธิ์ จอมเดชพิชยะ ยกท่าสแนทช์ ทำสถิติ 140 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ทำสถิติ 175 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 315 กิโลกรัม
สรุปผลงานจอมพลังไทยทำผลงานในรายการนี้รวม 8 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 ทองแดง โดยได้จาก นฤมล วงษ์หาจักร 2 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน รุ่นเยาวชนหญิง 49 กิโลกรัม/ ณัฐชา แก้วน้อย 2 เหรียญทอง, 1 เหรียญทองแดง รุ่นเยาวชนหญิง 53 กิโลกรัม/ เยาวเรศ เพิ่มแก้ว 2 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน รุ่นเยาวชนหญิง 61 กิโลกรัม และวิชญะ ประทุมตา 2 เหรียญทอง, 1 เหรียญทองแดง รุ่นยุวชนชาย 70 กิโลกรัม