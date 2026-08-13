“เมสซี่” เปิดใจครั้งแรกหลังเสียพ่อ “ผมไม่รู้จะเดินต่ออย่างไรเมื่อไม่มีพ่อ”

ลิโอเนล เมสซี่ ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินา ร่ายเปิดใจครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ถึงการจากไปของ ฮอร์เก้ เมสซี่ ผู้เป็นบิดา โดยยอมรับว่ายังไม่สามารถทำใจได้ และไม่รู้ว่าจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรเมื่อไม่มีพ่ออยู่เคียงข้าง
“พ่อ ผมยังไม่อยากเชื่อเลยว่าพ่อจากไปแล้ว ผมยังรับมันไม่ได้ หรือบางทีผมอาจไม่อยากรับมัน ผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปโดยไม่มีพ่อ ผมไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร”
เมสซี่ เผยอีกว่า สิ่งที่ยากที่สุดคือการรู้ว่าจะไม่ได้พบหรือพูดคุยกับพ่ออีกแล้ว พร้อมยอมรับว่าพ่อจากไปเร็วเกินไป และยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากทำและมีความสุขร่วมกัน
เจ้าของแชมป์โลก 2022 ยังย้อนถึงช่วงเวลาที่พ่อเฝ้าสนับสนุนให้เขาเดินทางไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งล่าสุด โดยทั้งคู่เคยพูดคุยกันว่าจะไปให้ถึงรอบชิงชนะเลิศ เพื่อให้พ่อได้เดินทางไปชมเขาลงสนาม
“ทุกครั้งที่ผมจบเกม ผมจะรอข้อความจากพ่อ และผมคิดถึงข้อความเหล่านั้นมาก นั่นคือช่วงเวลาที่ผมเริ่มรู้ว่าสถานการณ์มันร้ายแรงแค่ไหน”
เมสซี่ ยังเผยความรู้สึกถึงฟุตบอลโลกหนล่าสุดว่า เขาอยากคว้าแชมป์กลับไปให้พ่อและแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเขาทำได้ แต่สุดท้ายร่างกายของเขาไม่สามารถให้มากกว่านั้นได้
“เราไม่ได้เป็นแชมป์ แต่พ่อไม่รู้หรอกว่าเราสนุกกับทุกเกมมากแค่ไหน และสุดท้ายพ่อก็พูดถูก ผมต้องไปที่นั่นและลงเล่น”
พร้อมกันนี้ เมสซี่ ยังยกย่อง ฮอร์เก้ ว่าไม่ได้เป็นเพียงพ่อ แต่ยังเป็นทั้งเพื่อนและเอเยนต์ที่อยู่เคียงข้างเขามาตั้งแต่วันแรกของเส้นทางนักฟุตบอล
“ผมจะคิดถึงพ่อมาก แต่พ่อจะอยู่กับผมเสมอ โดยเฉพาะในวิธีที่ผมเลี้ยงดูลูกๆ ผมจะสอนและเลี้ยงพวกเขาแบบเดียวกับที่พ่อเลี้ยงผม”
“ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง ผมรักพ่อ”