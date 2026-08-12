“หมู ปากน้ำ” สุดแกร่ง! พลิกโค่น “รอนนี่” 6-4 เฟรม ลิ่ว 8 คน ไชน่า โอเพ่น 2026

การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก รายการ ไชน่า โอเพ่น 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1,205,000 ปอนด์ หรือประมาณ 53.8 ล้านบาท ที่ริเวอร์ไซด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองไท่หยวน มณฑลซานซี ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เดินทางเข้าสู่รอบ 16 คนสุดท้าย
“หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ นักสอยคิวมืออันดับ 45 ของโลกจากประเทศไทย ซึ่งเพิ่งสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการโค่น จัดด์ ทรัมป์ มือ 1 ของโลกในรอบที่ผ่านมา ลงดวลกับ “เดอะ ร็อกเก็ต” รอนนี่ โอซุลลิแวน มืออันดับ 14 ของโลกจากอังกฤษ เจ้าของแชมป์โลก 7 สมัย
เกมนี้ รอนนี่ ออกสตาร์ตได้ดีกว่าและขึ้นนำก่อน 3-1 เฟรม แต่ หมู ปากน้ำ ไม่ยอมง่ายๆ ก่อนระเบิดฟอร์มกด 4 เฟรมรวด พลิกสถานการณ์กลับมาแซงนำ 5-3 เฟรม
จากนั้นทั้งสองฝ่ายผลัดกันเก็บเฟรม ก่อนที่จอมคิวไทยจะปิดเกมเอาชนะ รอนนี่ โอซุลลิแวน ไปอย่างสุดมัน 6-4 เฟรม ผ่านเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้ายได้สำเร็จ
สำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศ หมู ปากน้ำ จะพบกับ ชอน เมอร์ฟี มืออันดับ 6 ของโลกจากอังกฤษ ขณะที่การผ่านเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้ายครั้งนี้ ยังทำให้ นพพล แสงคำ การันตีเงินรางวัลอย่างน้อย 25,000 ปอนด์ หรือประมาณ 1.1 ล้านบาท อีกด้วย
ผลงานครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของ “หมู ปากน้ำ” หลังสามารถเอาชนะสองนักสนุกเกอร์ระดับแถวหน้าของโลกอย่าง จัดด์ ทรัมป์ และ รอนนี่ โอซุลลิแวน ได้ติดต่อกัน