“มร.ไฟท์" เดือดแทน “นาบิล” ฟาดคนแซะ แนะแบบนี้ไปต่อยให้ชาติอื่นยังดีกว่า

จากประเด็นการเบนเข็มเตรียมมาชกมวยสากลสมัครเล่น ของ นาบิล อานาน เพื่อลุ้นลุยโอลิมปิก 2028 ล่าสุด สุวิทย์ ศิริเวช หรือ มิสเตอร์ไฟท์ อินฟลูเอนเซอร์และผู้จัดรายการมวยแนวสตรีทไฟท์ หรือมวยข้างถนนชื่อดัง ออกมาโพสต์ฟาดเดือดถึงบรรดาขาแซะและแบบเจ็บแสบ
เจ้าตัวตอกกลับขาแซะเรื่องการคัดตัว โดยยืนยันระดับโอลิมปิกใครๆ ก็รู้ว่าต้องชกคัดตัว ไม่มีใครเซ็นสัญญาแล้วบินไปแข่งได้เลย พร้อมชี้ว่าฝีมือนาบิลและสรีระในรุ่นไม่เกิน 65 กิโลกรัม ใครเจอก็ต้องใจแป้ว ส่วนการที่ต้องดึงนาบิลมาเพราะสมาคมฯหมดหนทาง ซึ่งระบบเดิมๆ ไม่สามารถสร้างเหรียญรางวัลในโอลิมปิกมานานกว่า 10 ปี (เหรียญล่าสุดคือ แก้ว พงษ์ประยูร ปี 2012) จนต้องดึงนาบิลมาเพื่อปลุกกระแสเรียกคนดู
นอกจากนี้ยังแขวะแรงว่าบรรดาผู้ใหญ่หรือขาประจำในวงการไม่มีใครยินดีหรือให้คำแนะนำดีๆ มีแต่คำแซะ ก่อนทิ้งท้ายเชิงประชดให้ “นาบิล” ไปต่อยให้ฝรั่งเศสหรือแอลจีเรีย ไม่ต้องต่อยให้ไทย พร้อมเปรียบเทียบว่าไม่แปลกใจที่ทำไมมวยอาชีพบ้านเราถึงหนีไปเติบโตที่มาเลเซียมากกว่าประเทศไทย