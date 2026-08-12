“นาบิล” โต้ดราม่าเด็กเส้น ใช้สิทธิลุยมวยสากลโอลิมปิก ลั่นไม่พูดให้ฟัง แต่จะทำให้ดู

นาบิล อานาน อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ออกมาเคลื่อนไหว ผ่านคลิปวิดีโอเพื่อชี้แจงกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวเตรียมเข้าร่วมแคมป์มวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จนเกิดข้อครหาเกี่ยวกับความโปร่งใสและระบบอุปถัมภ์ในการดึงตัวนักกีฬา
นาบิล เปิดเผยว่า ตนรู้สึกแปลกใจกับกระแสลบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งที่รายละเอียดอย่างเป็นทางการยังไม่มีการแถลงข่าว และมหกรรมโอลิมปิกเกมส์ 2028 ก็ยังเหลือระยะเวลาเตรียมการอีกนาน พร้อมทั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการเป็นเด็กเส้น โดยยืนยันว่าเข้าใจในกฎเกณฑ์การแข่งขันระดับสากลเป็นอย่างดี ว่าไม่มีผู้ใดได้รับตั๋วไปโอลิมปิกโดยปราศจากการคัดเลือก
อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า โอกาสในครั้งนี้เป็นเพียงขั้นตอนที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้ตนเข้าไปทดสอบและคัดเลือกตัวตามระบบเท่านั้น ซึ่งหากท้ายที่สุดแล้วตนไม่สามารถทำผลงานผ่านเกณฑ์ หรือมีนักชกรายอื่นที่มีศักยภาพและมีความพร้อมมากกว่า ตนก็ยินดีหลีกทางให้ผู้ที่เหมาะสมได้รับหน้าที่ตัวแทนทีมชาติตามความถูกต้อง พร้อมประกาศทิ้งท้ายว่าจะขอใช้ความมุ่งมั่นและผลงานบนเวทีเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเอง แทนการตอบโต้ด้วยคำพูด