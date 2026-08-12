นักดริฟต์ไทย “ปอ" ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ ถูกจับตาบนเวที Drift Masters

ชื่อของคนไทยกำลังถูกพูดถึงบนเวทีดริฟต์ระดับโลก หลังเพจหลักของ Drift Masters รายการแข่งขันดริฟต์ระดับนานาชาติ เผยแพร่เรื่องราวของ “ปอ" ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ นักแข่งดริฟต์ตัวแทนประเทศไทย ที่เตรียมลงแข่งขันบนเวทีใหญ่ระหว่างวันที่ 13–15 สิงหาคมนี้
การปรากฏชื่อของนักแข่งไทยบนเวทีระดับโลกครั้งนี้ สร้างความสนใจให้กับแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทย พร้อมเชิญชวนแฟนความเร็วร่วมส่งกำลังใจให้ “ปอ" ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ สู้เต็มที่ในการแข่งขันครั้งสำคัญ
จากประเทศไทย สู่เวทีระดับโลก พร้อมพิสูจน์ฝีมือและหัวใจของนักแข่งไทยบนสนาม Drift Masters