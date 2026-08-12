“สุชาติ” แจงปมปืน 12 กระบอก ยอมรับเป็นความชื่นชอบส่วนตัว แย้มเคยเป็นนักกีฬายิงปืนมาก่อน

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีรายชื่อครอบครองอาวุธปืนมากถึง 12 กระบอก ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ออกมาชี้แจงแบบแมนๆสไตล์คนกีฬา โดยเปิดเผยว่า ปืนทั้งหมดเกิดจากความชอบและเริ่มสะสมมาตั้งแต่ในอดีตก่อนจะก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างเต็มตัว
นายสุชาติ เผยโปรไฟล์ดั้งเดิมว่า ตนเองเคยเป็นนักกีฬายิงปืนมาก่อน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีอุปกรณ์กีฬาและของสะสมชนิดนี้ เปรียบเหมือนความชอบส่วนตัวของลูกผู้ชายทั่วไปที่ชอบสะสมพระเครื่อง แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่นักกีฬาและผู้ครอบครองต้องมีคือสติในการใช้งานอย่างถูกต้อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังขานรับนโยบายรัฐบาล ยืนยันไม่เคยพกปืนไปไหนมาไหนด้วยตัวเอง ยิ่งยุคนี้ไม่มีการอนุมัติใบอนุมัติพกพา (ป.12) ยิ่งต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจคอยดูแลความปลอดภัย ซึ่งตนก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะทำหน้าที่ตรงไปตรงมา ไม่เคยคิดร้ายใคร ส่วนกรณีข้าราชการในกระทรวง มีเพียงเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เช่น เจ้าหน้าที่อุทยานและผู้พิทักษ์ป่า เท่านั้นที่มีสิทธิ์ถืออาวุธเพื่อปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าและปราบปรามผู้ทำผิดกฎหมาย ส่วนข้าราชการทั่วไปหมดสิทธิ์พกพาเด็ดขาด