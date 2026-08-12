จากใจโปรสาวไทยในแอลพีจีเอในโอกาสวันแม่

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติของไทย วันที่ 12 สิงหาคม เหล่านักกอล์ฟสาวไทยจากแอลพีจีเอทัวร์อย่าง จีน-อาฒยา ฐิติกุล, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, เปียโน-อาภิชญา ยุบล, แหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ และฮัท-สุวิชยา วินิจฉัยธรรม มาเผยความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่ผู้เป็นที่รัก
เริ่มที่ โปรจีน-อาฒยา ฐิติกุล โปรสาวมือสองของโลก เจ้าของสองแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ ฤดูกาลนี้ ซึ่งเราได้เห็นคุณแม่ ศิริวรรณ ฐิติกุล มาให้กำลังใจลูกสาวที่คว้าแชมป์ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ที่พัทยาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยโปรจีน พูดถึงคุณแม่ว่า “แม่เป็นต้นแบบของความขยันที่จีนได้มาก แม่ไม่เคยหยุดทำงาน เป็นศูนย์กลางของบ้าน มีความสุขมากๆ และรักแม่มาก จีนทำทุกอย่างได้เพื่อแม่ และแม่ก็ทำทุกอย่างได้เพื่อจีน ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพแม่ เพราะบางครั้งคุณแม่นอนน้อย คอยเป็นห่วงน้องสาวที่ต้องอ่านหนังนอนดึก อยากให้ห่วงตัวเองรักษาสุขภาพให้มากๆ ค่ะ”
เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ เจ้าของแชมป์อาชีพในแอลพีจีเอ 2 รายการ ซึ่งวมทัวร์ตั้งแต่ปี 2019 กล่าวถึงคุณแม่ นงรัตน์ อนันต์นฤการ ผู้อยู่เคียงข้างจนเติบโตและประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพที่ลูกเลือก “ขอบคุณแม่ที่คอยเป็นกำลังใจที่ดีและเป็นแรงผลักดันให้เมียวเดินหน้าทำตามความฝันของเมียวในทุกวัน ขอบคุณที่ดูแลเมียวมาเป็นอย่างดีตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบัน คอยอยู่ข้างลูก และรักลูกทั้งสอง พี่โมและเมียว แบบไม่มีเงื่อนไข ขอให้แม่มีความสุขในทุกวัน สุขภาพแข็งแรงนะค้า สุขสันต์วันแม่ค่ะ"
เปียโน-อาภิชญา ยุบล ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในทัวร์มาตั้งแต่ปี 2023 โดยมีคุณแม่อารีวรรณ ยุบล คอยดูแลและสนับสนุนให้เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง "สุขสันต์วันแม่นะคะ ถึงคุณแม่เอ๋ เส้นทางนักกีฬานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่คุณแม่ต้องเห็นลูกตัวเองซ้อมทุกวัน ออกกำลังกาย ลงแข่งขัน แม่จะคอยถามบ่อยครั้งว่าเหนื่อยไหมลูก พักผ่อนบ้าง กินข้าวเยอะๆ นอนให้พอ รักลูกเสมอนะคะ แม่จะต้องแข็งแกร่งมากขนาดไหนที่คอยเดินทางเป็นเพื่อนร่วมทางการแข่งขันของโนตลอดเวลา วันแม่ปีนี้ก็มีบ้านให้แม่แล้วที่อเมริกา ได้เห็นแม่ยิ้มมีความสุข ทำให้หนูมีแรงแข่งและเดินทางในเส้นทางนี้ต่อไป รักแม่มากๆ จนไม่สามารถมีคำบรรยายออกมาว่ารักขนาดไหน ก็ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรง รอดูวันที่หนูได้แชมป์แอลพีจีเอด้วยนะคะ"
แหวน-พรอนงค์ เพชรล้ำ นักกอล์ฟสาวที่มีประสบการณ์มากที่สุดในบรรดาสาวไทยทั้งหมดที่เล่นอยู่ในทัวร์ขณะนี้ โดยเธอร่วมแข่งขันในแอลพีจีเอมาตั้งแต่ปี 2009 และเทิร์นโปรมาตั้งแต่อายุเพียง 16 ปี โดยมีคุณแม่เพลินพุฒ ซึ่งเลี้ยงดูลูกทั้งสามคน ซึ่งล้วนเป็นนักกอล์ฟทุกคน "สุขสันต์วันแม่ค่ะ ขอให้แม่ยิ้มในทุกวัน สุขภาพดี ขอบคุณแม่สำหรับทุกอย่าง ขอให้แม่มีความสุขมากๆ ในวันแม่และทุก ๆ วันค่ะ"
ปิดท้ายที่ ฮัท-สุวิชยา วินิจฉัยธรรม น้องใหม่ของนักกอล์ฟไทยในทัวร์ โดยมีคุณแม่ณัฐพิชานันท์คอยดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน ก่อนออกไปใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาในช่วงศึกษาต่อ และก้าวเข้าสู่การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ "สุขสันต์วันแม่ค่ะ ขอบคุณแม่ที่คอยซัพพอร์ตหนูทุกเรื่อง คอยให้กำลังใจหนูเสมอ ขอบคุณที่อยู่ข้างหนูมาตลอด รักแม่ค่ะ"