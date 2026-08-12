“สมรักษ์" เชียร์ "นาบิล-รถถัง" เบนเข็มชกมกมวยสากลสมัครเล่น ชี้ชื่อเสียง-ฝีมือ ดีพอคว้าทองโอลิมปิก

“เจ้าบาส” สมรักษ์ คำสิงห์ ฮีโร่เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกมส์ 1996 แสดงทัศนะสนับสนุน นาบิล อานาน ยอดนักชกมวยไทย หลังมีกระแสข่าวเตรียมเปลี่ยนเส้นทางสู่มวยสากลสมัครเล่นเพื่อสู้ศึกโอลิมปิกเกมส์ 2028 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยชี้ว่าเป็นประโยชน์ต่อแคมป์ทีมชาติไทยเนื่องจากนาบิลเป็นนักชกที่มีสรีระสูงยาว เบสิกหมัดดี ซึ่งหากได้รับการเจียระไนเพิ่มจะสามารถไปได้ไกลในเวทีระดับโลก
อดีตกำปั้นตำนานยุค 90 ยังระบุเพิ่มว่า กติกามวยสากลสมัครเล่นปัจจุบันที่ไม่มีการใช้เฮดการ์ด เอื้อประโยชน์ต่อนักชกที่มาจากเวที ONE แชมเปี้ยนชิพ อย่างที่ นาบิล ซึ่งคุ้นชินกับการชกนวมเล็กอยู่แล้ว และเชื่อมั่นว่าชื่อเสียงรวมถึงศักยภาพของนาบิลจะทำให้คู่ต่อสู้ต่างชาติต้องครั่นคร้าม พร้อมมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้สำเร็จ
นอกจากนี้ สมรักษ์ ยังแสดงความเชื่อมั่นว่า รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดมวยไทยอีกราย จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนหากหันมาลุยในเส้นทางเสื้อกล้ามนี้เช่นกัน