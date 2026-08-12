ฟีฟ่าตั้งค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด FIFA ASEAN 2026 แตะ 99 ล้านบาท แพงกว่าอาเซียนคัพ

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า เตรียมเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล FIFA ASEAN 2026 ในราคา 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 99 ล้านบาท โดยค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมการแข่งขันทั้งดิวิชั่น 1 และดิวิชั่น 2
สำหรับศึก FIFA ASEAN 2026 มีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 24 กันยายน-3 ตุลาคม 2569 มี 14 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ดิวิชั่น โดยทีมชาติไทยอยู่ใน ดิวิชั่น 1 กลุ่ม B ร่วมกับ เวียดนาม, ปากีสถาน และฟิลิปปินส์ ซึ่งจะลงแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซีย
รูปแบบการแข่งขันรอบแรกจะเป็นการพบกันหมดภายในกลุ่ม ก่อนที่ทีมอันดับ 1 ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทำให้ทีมที่ผ่านเข้าชิงแชมป์จะลงสนามรวมทั้งสิ้น 4 นัด
มีรายงานว่า ฟีฟ่าได้กำหนดราคาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันเอาไว้ที่ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 99 ล้านบาท และได้แจ้งรายละเอียดไปยังภาคเอกชนในประเทศไทย เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแล้ว
น่าสนใจว่า ค่าลิขสิทธิ์ FIFA ASEAN 2026 ดังกล่าว สูงกว่าค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลอาเซียนคัพ 2026 ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่เกือบ 60 ล้านบาท
ทำให้ภาคเอกชนไทยต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ FIFA ASEAN 2026 สูงกว่าอาเซียนคัพประมาณ 40 ล้านบาท