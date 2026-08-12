"จิณห์นิภา-วีรวิชญ์" ยังไม่แพ้ใคร ทะลุก่อนรองฯ เวิลด์ เทนนิส เจ30

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส ระดับ เจ30 รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (2) ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2569 เป็นรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดวันสุดท้าย นักกีฬาที่ได้อันดับ 1 ของแต่ละกลุ่ม ได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
ประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่ม เอฟ จิณห์นิภา ตราชูวณิช มือวาง 6 หวดส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่ม เอาชนะ โคลอี้ เยว่ซิน หู จากแคนาดา 2-0 เซต 6-2, 6-4 ทำให้ จิณห์นิภา มีผลงานชนะ 3 แมทช์รวด ลอยลำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศทันที ส่วน พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร แพ้ ไคลา เกอร์กิส จากออสเตรเลีย ด้วยสกอร์ 5-7, 0-2 Ret. เนื่องจาก พิมพ์พิศา ขอถอนตัว เพราะปวดศีรษะ และทำให้แพ้ 3 แมทช์ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ประเภทชายเดี่ยว กลุ่ม ดี วีรวิชญ์ กำพุฒ แชมป์เจ30 นนทบุรี สนามแรก พบกับ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ มือวาง 4 โดยทั้งคู่ชนะมาคนละ 2 แมทช์เท่ากัน ฉะนั้น แมทช์นี้ ใครชนะผ่านเข้ารอบทันที และเป็น วีรวิชญ์ ที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม ชนะด้วยสกอร์ 6-4, 6-2 ทำให้ชนะ 3 แมทช์รวด ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป ในขณะที่ ณภัทร ชนะ 2 แพ้ 1 แมทช์ ไม่ผ่านเข้ารอบ
สรุปผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่ม แมทช์สุดท้าย กลุ่ม เอ โชติรินทร์ แก้วก่า (วาง 1) ชนะ กาเบรียลลา จูเลียนนา โคตซี (ออสเตรเลีย) 6-2, 6-0, อันนา ซาโต้ แพ้ เฮลิน มิง แฮจู (ฮ่องกง) 3-6, 2-6 สรุป โชติรินทร์ ชนะ 3 แมทช์ ได้เข้ารอบก่อนรองฯ ส่วน อันนา แพ้ 3 แมทช์
กลุ่ม บี มะลิ อ่องลออ ชนะ อัน ซุนมิน (2-เกาหลีใต้) 6-2, 6-2, สุกฤตา สุขแก้ว ชนะ เอลิซาเวตา เรียบูคินา 6-2, 6-1 ส่งผลให้ มะลิ กับ สุกฤตา ชนะ 2 แพ้ 1 แมทช์เท่ากัน แต่ผลเฮดทูเฮดของทั้งคู่ ซึ่ง มะลิ เอาชนะ สุกฤตา มาได้ ทำให้ มะลิ ได้สิทธิ์เข้ารอบต่อไป
กลุ่ม อี ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ (วาง 5) ชนะ ริโอะ ฮิกาชิ 6-1, 6-2 เมื่อรวมผลงาน 3 แมทช์ ศรร์วิศา ชนะรวด ทำให้ผ่านเข้ารอบก่อนรองฯ ส่วน ริโอะ ชนะ 2 แพ้ 1 แมทช์
กลุ่ม เอช กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ แพ้ ชเว โซอึน (เกาหลีใต้) 0-6, 1-6 เมื่อดูผล 3 แมทช์ กนกอินทร์ ชนะ 1 แพ้ 2 แมทช์ ไม่ผ่านเข้ารอบ
ชายเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่มพบกันหมด แมทช์สุดท้าย กลุ่ม บี เตชธรรม ศรีเสน ชนะ ชิฟ โมฮัน (ฮ่องกง) 6-1, 6-1 ทำให้ชนะ 1 แพ้ 2 แมทช์ ไม่ผ่านเข้ารอบ
กลุ่ม อี วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ แพ้ ชุน คิว ล็อก (ฮ่องกง) 3-6, 3-6, ธัชธวัช ยิบอินซอย แพ้ รุน เจ๋อซี (5-จีน) 1-6, 7-5 และซูเปอร์ไทเบรก 6-10 ทำให้ วาริสโรจน์ ชนะ 1 แพ้ 2 ส่วน ธัชธวัช ชนะ 2 แพ้ 1 ไม่ผ่านเข้ารอบทั้งคู่
กลุ่ม เอช ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา แพ้ เจิ้ง หลี่เว่ย (จีน) 1-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 1-10 ส่งผลให้ ธีรพัทธิ์ แพ้ 3 แมทช์รวด ไม่ผ่านเข้ารอบ