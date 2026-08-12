เลสเตอร์ ซิตี้ มูลค่าลดฮวบจ่อขายได้เเค่ 6 พันล้านบาท จากที่ประเมินไว้ 1 หมื่นล้านบาท

ซิติกรุ๊ป ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลก จัดทำเอกสารดังกล่าว ซึ่ง The Athletic สื่อดัง ออกมาเเฉ โครงการนี้มีชื่อว่า Project Lineup ซึ่งระบุรายละเอียดสินทรัพย์ของสโมสร เลสเตอร์ ซิตี้ รวมถึงทีมฟุตบอลหญิง อะคาเดมี่ สนามคิงเพาเวอร์ และศูนย์ฝึกซ้อมซีเกรฟมูลค่า 100 ล้านปอนด์ที่พวกเขาได้ย้ายไปเมื่อ 6 ปีก่อน เเม้เเต่สโมสรพี่น้องในเบลเยียมอย่างโอเอช ลูเวน ก็อยู่ในรายชื่อสินทรัพย์ที่พร้อมขายเช่นกัน
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับกระบวนการนี้ ซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเพื่อปกป้องความสัมพันธ์ ได้บอกกับ The Athletic ว่าตระกูลศรีวัฒนประภา เจ้าของสโมสรเลสเตอร์ ต้องการเงิน 300 ล้านดอลลาร์ (222 ล้านปอนด์) หรือประมาณเกือบ 1 หมื่นล้านบาท แต่ข้อตกลงมีแนวโน้มที่จะเสร็จสิ้นในราคาใกล้เคียง 200 ล้านดอลลาร์ (148 ล้านปอนด์) 6 พันล้านบาท เนื่องจากสโมสรตกชั้นไปอยู่ในลีกวัน ซึ่งเป็นลีกระดับสามของฟุตบอลอังกฤษ และขาดทุนอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา
จากรายงานทางการเงินสี่ฉบับล่าสุดตั้งแต่ปี 2021 เลสเตอร์ ซิตี้ บันทึกผลขาดทุน 92.5 ล้านปอนด์ 89.7 ล้านปอนด์ 19.4 ล้านปอนด์ และล่าสุด 71.1 ล้านปอนด์ เนื่องจากสโมสรถอนหลังลงคลอง จากอันดับท็อปแปดของพรีเมียร์ลีกไปตกชั้นถึงสามครั้งในรอบสี่ปีที่ผ่านมา
แม้ว่าสโมสรจะมีปัญหาในช่วงหลัง แต่คาดว่าจะมีผู้สนใจซื้อกิจการจำนวนมาก เนื่องจากมีสินทรัพย์ของทีมที่มีทั้ง สนามฝึกซ้อม Belvoir Drive ที่ปัจจุบันใช้โดยทีมหญิง และที่ดินที่สโมสรซื้อมาในราคา 11.6 ล้านปอนด์ นอกสนาม King Power Stadium ซึ่งเดิมทีวางแผนไว้สำหรับการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายสนาม เเต่แผนดังกล่าวถูกระงับหลังจากเลสเตอร์ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล 2022-23