“น้องแบม” แฟน "ซุปเปอร์เล็ก" ร่ำไห้ ปล่อยโฮข้างเตียง ลั่นอยากเจ็บแทน หลังสามีเข่าพังไฟต์พ่าย TKO นักชกรัสเซีย

“น้องแบม” ศิริวิมล งอยสูงเนิน ภรรยาสาวของ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ปล่อยโฮหนักด้วยความอดเป็นห่วงสามีไม่ได้ หลังยอดมวยชาวไทยประสบอุบัติเหตุหัวเข่าพลิกอย่างรุนแรง จนพ่ายทีเคโอ ให้กับ อับดุลลา ดายาคาเอฟ กำปั้นสุดแกร่งจากรัสเซีย ในศึก The Inner Circle 25 เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา
"น้องแบม" ได้โพสต์ภาพนาทีบีบหัวใจขณะนั่งเฝ้าไข้สามีติดขอบเตียงในโรงพยาบาล พร้อมระบายความในใจสุดซึ้งว่า “คนผ่าบ่ไห้ คนบ่ได้ผ่าไห้แล้ว อยากเจ็บแทนเด้ 🥺 เพื่อนร่วมทาง เพื่อนคู่ใจ เพื่อนร่วมคิด คู่ชีวิต” ทำเอาแฟนคลับพากันเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลาม
ด้าน “ซุปเปอร์เล็ก” ที่เพิ่งผ่านพ้นการผ่าตัดรอบแรกมาหมาดๆ ได้ออกมาโพสต์อัปเดตอาการและส่งข้อความซึ้งถึงผู้ใหญ่ใจดี โดยระบุว่า ขอขอบคุณ พี่ชาตรี ศิษย์ยอดธง และทีมงาน ONE Championship ที่มอบโอกาสพลิกชีวิตให้เด็กคนนี้ได้แสดงฝีมือบนเวทีระดับโลก และส่งทีมงานเข้ามาดูแลรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดในวันที่ตนเองได้รับบาดเจ็บ
พร้อมกันนี้ ยอดมวยไทยยังทิ้งท้ายคำมั่นสัญญาถึงแฟนมวยทั่วโลกด้วยว่า จากนี้จะขอใช้เวลาพักฟื้นร่างกายและทำกายภาพบำบัดอย่างเต็มที่ เพื่อกลับมาคืนสังเวียนในสภาพที่สมบูรณ์และแข็งแกร่งที่สุด เพื่อตอบแทนทุกความเชื่อมั่นที่องค์กร ONE และแฟนๆ มีให้ตนเสมอมา