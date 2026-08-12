“เจ้าสด” โพสต์ปมคัดนักชกโอลิมปิก ย้ำมีระบบ-กติกา ไม่ใช่อยากส่งใครก็ส่ง

“เจ้าสด” ฉัตรชัยเดชา บุตรดี อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงแนวทางการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งก็เป็นการสะท้อนมุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติ และไม่ได้มีการระบุชื่อบุคคลใดโดยตรง
“เจ้าสด” ระบุถึงมุมมองว่า นักกีฬาที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย และต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการคว้าแชมป์เสียก่อน พร้อมข้อความว่า “ไม่ใช่อยากส่งใครไปแข่งก็ส่ง มันมีกฎกติกามันอยู่” ก่อนปิดท้ายด้วยอีโมจิหัวเราะ