“วิชญะ” คว้าเพิ่ม 2 ทอง ยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนเอเชีย 2026

วิชญะ ประทุมตา โชว์ฟอร์มสะท้านยกผ่านรวด 6 ครั้ง คว้าคนเดียว 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง รุ่นยุวชนชาย 70 กิโลกรัม ในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2026 ที่ กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน สรุปทัพไทยกวาดไปแล้ว 8 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2026 กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 ทองแดง ล่าสุดวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ทีมไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลเพิ่มจาก นายวิชญะ ประทุมตา รุ่นยุวชนชาย 70 กิโลกรัม ที่ลงแข่งขันในกลุ่มเอ
ในท่าสแนทช์ วิชญะ ทำผลงานได้ตามมาตรฐานของตนเอง เรียกเหล็ก 109, 115, 119 กิโลกรัม ตามลำดับ ก่อนยกผ่านไปได้ทั้งหมด สถิติอยู่ที่ 119 กิโลกรัม รับเหรียญทองแดง ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์ก หนุ่มไทยยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเรียกเหล็ก 147, 151, 154 กิโลกรัม ยกผ่านรวด สถิติอยู่ที่ 154 กิโลกรัม คว้าเหรียญทองมาครอง และน้ำหนักรวม สถิติ 273 กิโลกรัม ได้เหรียญทองเช่นกัน โดยเป็นการยกผ่านรวดทั้งหมด 6 ครั้ง เก็บไปคนเดียว 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง
ขณะที่ โตเรคาน อัสสานคาน จากคาซัคสถาน ได้ 3 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 119 กิโลกรัม (ยกทำสถิติได้ก่อน วิชญะ), ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 150 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 269 กิโลกรัม ด้าน เรซา ซามานี บาคห์ติยาร์วานด์ จากอิหร่าน รับ 1 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 122 กิโลกรัม และ 2 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 146 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 268 กิโลกรัม
ด้านจอมพลังไทยที่แข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว กลุ่มผู้ฝึกสอนยังคงให้วิ่งวอร์มในช่วงเช้าเพื่อยืดกล้ามเนื้อตามปกติ และไปซ้อมที่สนามตามตารางที่วางไว้ เพื่อรักษาสภาพร่างกาย เว้นแต่นักกีฬาที่เพิ่งแข่งเสร็จจะหยุดพักร่างกาย 1 วัน โดย นางสาวชุติมณฑน์ สุนทรธรรม แพทย์ประจำทีม ที่ทำการตรวจสุขภาพของนักกีฬาหลังแข่งขัน พบว่าส่วนใหญ่มีอาการตึงล้าบ้างซึ่งพบได้เป็นปกติ ดังนั้นจึงส่งมอบหน้าที่ให้ นางสาวภัทราวณี กมลอารี นักกายภาพบำบัดประจำทีมดูแลนักกีฬาต่อไป สรุปผลงานจอมพลังไทยยังทำผลงานอยู่ที่ 8 เหรียญทอง, 2 เหรียญเงิน และ 2 ทองแดง
ส่วนโปรแกรมของนักกีฬาไทยคนอื่นๆ มีดังนี้ วันที่ 12 สิงหาคม 2569 เวลา 12.00 น. (14.00 น.ไทย) รุ่นเยาวชนชาย 95 กิโลกรัม กลุ่มบี นายประสิทธิ์ จอมเดชพิชยะ และเวลา 14.00 น. (16.00 น.ไทย) รุ่นเยาวชนหญิง 69 กิโลกรัม กลุ่มเอ นางสาวณัฐณิชา การะเกด