“นาบิล” เตรียมขึ้นชกมวยสากล ล่าเหรียญทองโอลิมปิก 2028

นาบิล อานาน อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เตรียมเปิดประสบการณ์เส้นทางใหม่ในอาชีพนักชก ด้วยการหันมาลงแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น โดยมีเป้าหมายสำคัญในการก้าวขึ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึก โอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่สหรัฐฯ
การเปลี่ยนเส้นทางครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ONE Championship, สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เพื่อสนับสนุน “นาบิล” เดินหน้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ รวมถึงร่วมผลักดันและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีโลก
ในส่วนของรายละเอียด จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569