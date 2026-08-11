“ซุปเปอร์เล็ก” เปิดใจอาการเจ็บไฟต์แพ้ "อับดุลลา" พร้อมกลับมาแกร่งกว่าเดิม

“ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เผยถึงอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในไฟต์แพ้ให้กับ “อับดุลลา ดายาคาเอฟ” จากรัสเซีย ในรายการ The Inner Circle 25 เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา พร้อมขอเวลาพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ ก่อนกลับมาสู้ใหม่บนสังเวียน
“ซุปเปอร์เล็ก” พ่ายซ้ำให้กับ “อับดุลลา” แบบช็อกแฟนมวยทั้งประเทศ หลังเกิดอาการเจ็บขาและร่วงลงไปนั่งพื้นในยก 2 แล้วไม่สามารถฝืนลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ โดย “ซุปเปอร์เล็ก” เผยถึงเหตุการณ์นี้ว่า
“ผมเกิดอาการเข่าพลิกตั้งแต่ช่วงปลายยกแรก เหมือนเตะออกไปแล้วมันช็อตที่หัวเข่า ในจังหวะที่โดนคู่ชกเกี่ยวขา พอกลับมายกสอง ผมเลยตัดสินใจลองเตะดูอีกครั้งว่ายังจะเจ็บอีกหรือไม่ แต่เพียงจังหวะแรกตอนดึงขากลับก็รู้สึกเจ็บทันที เหมือนขามันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วครับ”
ตอนนี้ “ซุปเปอร์เล็ก” เข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บแล้วเรียบร้อย โดยเจ้าตัวได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ซุปเปอร์เล็ก ม.รัตนบัณฑิต ยืนยันว่ายังไม่ยอมถอดใจง่าย ๆ ขอเวลาพักฟื้นอีกไม่นาน พร้อมกลับมาสู้ใหม่แน่นอน
“ขอบคุณร่างกายที่สู้ลำบากด้วยกันมานานแสนนาน ถึงเวลาต้องพักแบบจริงจังสักที ทำงานหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อครอบครัว เพื่อคนที่เรารัก ผมจะกลับมาสู้ใหม่ในวันที่ผมพร้อมที่สุด รอผมก่อนนะครอบครัวที่ผมรัก เสาหลักของครอบครัวจะไม่มีวันล้ม แม้จะต้องเจอกับพายุถาโถมเข้ามาใส่”