"คุณานันท์" หวดเยอรมนีสบายมือ ดวลจีนส่งท้ายชิงตั๋วเข้ารอบเวิลด์เทนนิส

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ระดับ เจ30 รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (2) ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2569 เป็นรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดวันที่สอง
ประเภทชายเดี่ยว กลุ่ม เอ แมทช์ที่ 2 คุณานันท์ พันธราธร นักหวดดาวรุ่งไทย คว้าชัยได้ตามคาด ในฐานะมือวางอันดับ 1 ของรายการ โดยเอาชนะ ลูเคียน เกรา จากเยอรมนี ได้แบบสบายมือ ทั้ง 2 เซต 6-1 และ 6-0 ส่งผลให้ คุณานันท์ คว้าชัย 2 แมทช์รวด และจะหวดแมทช์สุดท้ายกับ ฝู เซียวฮั่น จากจีน ที่ชนะมา 2 แมทช์เช่นกัน เพื่อชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป
ประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่ม ดี ปารมี ทัดแก้ว มือวางอันดับ 4 ปลดล็อกให้กับตัวเองได้สำเร็จ หลังจากพ่ายไปในแมทช์แรก มาถึงแมทช์ที่ 2 ปารมี พยายามใช้ชั้นเชิงการหวดที่เฉียบคม จนเอาชนะ พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล ที่เข้ามาจากรอบคัดเลือก ด้วยสกอร์ 6-3 ทั้งสองเซต ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน คาโรลินา คอสติอูโควา จากยูเครน ชนะ เอยุ โยชิดะ จากญี่ปุ่น 6-0, 6-4
ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่มพบกันหมด แมทช์ที่ 2 กลุ่ม เอ โชติรินทร์ แก้วก่า (วาง 1) ชนะ อันนา ซาโต้ 6-2, 6-2
กลุ่ม บี มะลิ อ่องลออ ชนะ สุกฤตา สุขแก้ว 7-6(5), 6-3
กลุ่ม ซี พิชญาภัค ศรีมุกข์ (วาง 3) ชนะ ซาแมนธา ซัน (ออสเตรเลีย) 2-6, 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5, อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ แพ้ ยัง ซอจอง (เกาหลีใต้) 1-6, 1-6
กลุ่ม อี ริโอะ ฮิกาชิ ชนะ อายูมิ อิโตะ (ออสเตรเลีย) 6-0, 6-2, ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ (วาง 5) ชนะ พาน จือเย่ (จีน) 6-4, 6-1
กลุ่ม เอฟ จิณห์นิภา ตราชูวณิช (วาง 6) ชนะ พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร 6-4, 6-4
กลุ่ม เอช กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ แพ้ หลิง ซัม คานา เหลือง (8-ฮ่องกง) 3-6, 0-6
ประเภทชายเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่มพบกันหมด แมทช์ที่ 2 กลุ่ม บี เตชธรรม ศรีเสน แพ้ มาร์ค โจ ซูติสนา (ออสเตรเลีย) 4-6, 5-7
กลุ่ม ซี ตรัย ศรีเสน (วาง 3) ชนะ อาฮาน โซนี (ออสเตรเลีย) 6-0, 6-0
กลุ่ม ดี ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ (วาง 4) ชนะ อายาน โมฮัมเหม็ด ข่าน ทารีน (อินเดีย) 6-1, 6-1, วีรวิชญ์ กำพุฒ ชนะ จอห์น เคนดริก โบนา (ฟิลิปปินส์) 6-2, 6-4
กลุ่ม อี วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ ชนะ รุน เจ๋อซี (5-จีน) 7-5, 6-3 ธัชธวัช ยิบอินซอย ชนะ ชุน คิว ล็อก (ฮ่องกง)