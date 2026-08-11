ชีจรรย์ฯ เปิดตัว “Flinggolf” กีฬาแนวใหม่ แห่งแรกในเอเชีย

ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท สนามกอล์ฟชั้นนำแห่งเมืองพัทยา สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ของไทยและภูมิภาคเอเชีย ด้วยการประกาศวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็น Executive Playground อย่างเต็มรูปแบบ ผสานโลกของกีฬา ความบันเทิงระดับโลก และการท่องเที่ยวเชิงอาหารไว้ในที่เดียว
นายชัยวัฒน์ ตามไท ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา และนายชินทัต เจียอาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Chartered Square Holdings จำกัด พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวไฮไลต์ระดับโลกที่จะเปลี่ยนพัทยาให้กลายเป็นหมุดหมายใหม่ของนักเดินทางและสปอร์ตไลฟ์สไตล์จากทั่วทุกมุมโลก ณ สนามชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้ยังได้สร้างปรากฏการณ์ความบันเทิงระดับโลก เมื่อ ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท ผนึกกำลังครั้งแรกของโลกกับ ‘One Piece’ อนิเมะระดับตำนานที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นทั่วโลก สร้างสรรค์โปรเจกต์ Global Collaboration โดยโปรเจกต์พิเศษนี้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เหล่านักกอล์ฟและสาวกหมวกฟาง ได้จับจองเป็นเจ้าของ Collection Golf Souvenir และ Exclusive Merchandise ลิขสิทธิ์แท้สุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อสนามกอล์ฟเป็นครั้งแรก เติมเต็มพลังแห่งการผจญภัย ความสนุกสนาน และการสะสมของทุกคน
นายชินทัต เจียอาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Chartered Square Holdings จำกัด เผยว่า “Flinggolf และประสบการณ์ Go Kart ไฟฟ้าในสนามกอล์ฟแห่งแรกของโลก รวมถึงความร่วมมือระดับโลกอย่าง One Piece คือคำตอบของการก้าวข้ามกรอบเดิมๆ ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท ไม่ได้เป็นเพียงแค่สนามกอล์ฟที่สวยงามติดอันดับโลก แต่เรากำลังเป็น Executive Playground ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพ สาวกอนิเมะ ผู้รักความตื่นเต้น ครอบครัว หรือคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไร้ขีดจำกัด และก้าวขึ้นแท่นผู้นำตัวจริงในเวทีเอเชีย"
งานนี้ ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท พร้อมส่งมอบประสบการณ์ใหม่ที่เหนือกว่า เพื่อผลักดันชื่อเสียงของสนามกอล์ฟไทยให้ก้าวไกล และก้าวขึ้นแท่นผู้นำตัวจริงในเวทีเอเชีย เชื่อมโยงเสน่ห์ของ Pop Culture เข้ากับไลฟ์สไตล์กีฬากอล์ฟได้อย่างลงตัวที่สุด ในฐานะ Executive Playground ทางสนามฯ ยังเติมเต็มความตื่นเต้นเร้าใจด้วยบริการรถ Go Kart ไฟฟ้าในสนามกอล์ฟแห่งแรกของโลก ให้ผู้เข้าร่วมได้ขับรถชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดิน ท่ามกลางทัศนียภาพอันตระการตาของพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาหินเขาชีจรรย์ ผสมผสานความสปอร์ตและความสุนทรีย์ไว้ได้อย่างลงตัว สร้างสีสันและความแปลกใหม่ตามแนวคิด Amazing Thailand
นายชัยวัฒน์ ตามไท ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา กล่าวเสริมว่า "การที่ภาคเอกชนลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทั้งการนำ Flinggolf เข้ามาเป็นแห่งแรกในเอเชีย และการผสานความบันเทิงระดับโลก ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่สอดคล้องกับแนวคิด Amazing Thailand ของ ททท. ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ และกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
ปิดท้ายความประทับใจด้วยมิติอาหารและการพักผ่อน ณ ห้องอาหาร The View @ ชีจรรย์ กอล์ฟ รีสอร์ท ที่นำเสนอเมนูอาหารระดับพรีเมียมสูตรพิเศษที่ทุกคนเข้าถึงได้ คัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน เสิร์ฟพร้อมทัศนียภาพแบบพาโนรามา 270 องศา มองเห็นผาเขาชีจรรย์และผืนหญ้าสีเขียวของสนามกอล์ฟ ยกระดับการกินดื่มให้เป็นมากกว่ามื้ออาหาร แต่คือประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่เติมพลังใจให้กับผู้มาเยือน