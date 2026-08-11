คู่ต่อกรคนต่อไปของ "รถถัง" !? / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
ข่าวการจรดปากกาเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ ONE ของ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ทำเอาแฟนมวยทั่วโลกฮือฮาสุดๆ เพราะถือเป็นการสยบข่าวลือต่างๆนาๆ ก่อนหน้านี้ และเตรียมเปิดฉาก "บทใหม่" ที่ว่ากันว่าอาจจะยิ่งใหญ่กว่าเดิม
โดยในงานแถลงข่าววันนั้น ทั้งในส่วนของค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ ทั้งซ้อเอ๋ และสมจิตร รวมทั้ง "บิ๊กปลาย" ของทาง ONE ก็พูดแบบชัดเจนว่าพร้อมผลักดันให้ "ดิ ไอรอนแมน" กลับมาครองบัลลังก์ความยิ่งใหญ่เหมือนเดิมให้ได้
ตอนนี้แฟนหมัดมวยต่างก็อยากจะรู้กันแล้วว่าใครจะเป็นคู่ต่อกรของ "รถถัง" ในไฟต์ต่อไป ดูแล้วก็มีหลายคนที่พอจะเป็นตัวเลือก และก็ถือว่ามีสตอรีที่น่าสนใจแทบทุกคน
- อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ
เริ่มจากการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต กับ อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ นักสู้หมัดคมจากรัสเซีย ที่หลายคนเรียกร้องว่าอยากจะดูคู่นี้มาประชันฝีไม้ลายมือกันบนสังเวียนผ้าใบเป็นอย่างมาก
ซึ่งตัวของ "บอสชาตรี" ซีอีโอของ ONE เอง ก็ยืนยันผ่านไลฟ์สดขององค์กร ว่า คู่นี้จะได้เจอกันแน่นอน แต่ยังไม่การันตีว่าจะเป็นไฟต์ไหน ที่ใด หรือเมื่อไหร่
- อัสลามจอน เออร์ติคอฟ
หรือไฟต์ต่อไปของ รถถัง ที่อาจเป็นไปได้ คือการไปชกกับ อัสลามจอน เออร์ติคอฟ ยอดกำปั้นชาวอุซเบกิสถาน ที่เพิ่งแพ้ อัสซาดูลาห์ แบบน่าช้ำใจมาหมาดๆ โดยจะถือเป็นไฟต์ตัดเชือก หาผู้ชนะเข้าไปชิงเข็มขัดแชมป์โลกกับตัวของนักชกรัสเซียอีกที
อัสลามจอน เอง ก็เคยพูด และให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าเขาต้องการจะเจอกับ รถถัง แม้ล่าสุดตัวเขาเองต้องการจะรีแมตช์กับ อัสซาดูลาห์ เพราะคาใจกับผลการแข่งขันในไฟต์ล่าสุดก็ตาม เพราะฉะนั้นโอกาสที่ รถถัง กับ อัสลามจอน จะได้เจอกัน ก็เป็นไปได้มิใช่น้อย
- ทาเครุ เซกาวา
ถึงแม้เราจะทราบกันดีว่า ทาเครุ เซกาวา จะประกาศแขวนนวมไปแล้ว แต่วงการมวยเราก็มักจะได้เห็นหลายต่อหลายคนที่เคยพูดออกไปว่าจะเลิกชก แต่เมื่อได้รับข้อเสนอดีๆ ก็พร้อมกลับมาขึ้นสังเวียนได้อีกครั้ง
แม้โอกาสการเจอกันของคู่นี้อาจจะไม่เยอะ แต่ก็ใช่ว่าจะเปอร์เซนต์จะเป็น 0 ไปซะทีเดียว แถมแฟนๆ ชาวญี่ปุ่น เอง ก็ยังอยากจะดู ทาเครุ ฮีโร่ของพวกเขา ขึ้นสังเวียนอยู่ ซึ่งถ้าทุกอย่างลงตัว วินวินกับทั้งสองฝ่าย การดวลกันของคู่นี้เป็นไฟต์ตัดสิน ก็พอจะเป็นไปได้
- โจนาธาน ดิ เบลลา
ก่อนหน้านี้ ดิ เบลลา ถูกประกบคู่ให้ดวลกับ ซุปเปอร์เล็ก ในการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต แต่เจ้าของเข็มขัดชาวบุรีรัมย์ เพิ่งได้รับบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงบริเวณหัวเข่า ในไฟต์ล่าสุดที่เจอกับ อับดุลลา กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต และยังไม่รู้ว่าจะต้องพักนานแค่ไหน
เพราะฉะนั้นตัวของ ซุปเปอร์เล็ก อาจต้องสละเข็มขัดเส้นนี้ ซึ่งตัวของ รถถัง เอง ก็ชกคิกบ็อกซิ่งอยู่บ่อยๆ ในช่วงหลัง การจะต้องมาดวลกับ ดิ เบลลา ราชันย์ของรุ่นสตรอว์เวต ที่หาความท้าทายขยับน้ำหนักขึ้นมาชกในรุ่นฟลายเวต ก็ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับทั้งคู่
ทั้งนี้ทั้งนี้หากมองไปที่ศักดิ์ศรี และความต้องการที่จะทวงคืนความยิ่งใหญ่กลับมานั้น การชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต กับ อัสซาดูลาห์ ดูจะมีเปอร์เซนต์ค่อนข้างสูง เพราะหากเขาโค่นยอดนักชกสุดแกร่งจากรัสเซียลงได้ เปรียบเสมือนการกลับมานั่งบัลลังก์อย่างเต็มภาคภูมิ
แต่หากรายการเน้นไปที่กระแส หรือเรตติ้ง การดวลกับ ทาเครุ เซกาวา ก็คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจะเรียกเสียงฮือฮาให้แก่แฟนๆ โดยเฉพาะคนญี่ปุ่น ที่พร้อมควักเงินจ่าย PPV เก็บค่าตั๋วได้อีกมหาศาล