ส.กีฬาทางน้ำ จับมือ ปตท.เดินหน้าว่ายน้ำเพื่อชีวิตปี 2569ตั้งเป้าฝึกยช.6,000 คนว่ายน้ำเป็น

สมาคมกีฬาทางน้ำฯ จับมือ ปตท. เดินหน้า “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต 2569” ตั้งเป้าฝึกเยาวชน 6,000 คน ว่ายน้ำเป็น-เอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ
สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2569” เดินหน้าส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอดในน้ำแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าฝึกอบรมเยาวชนจำนวน 6,000 คน ให้สามารถลอยน้ำ ว่ายน้ำเป็น และมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน
สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยระบุว่า การว่ายน้ำไม่ได้เป็นเพียงกีฬาเพื่อการแข่งขันเท่านั้น แต่เป็น “ทักษะชีวิต” ที่ทุกคนควรได้รับการเรียนรู้ เนื่องจากสามารถช่วยป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำ ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ปลูกฝังวินัย และสร้างทักษะการดูแลตนเองให้กับเด็กและเยาวชน
ด้วยสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยที่มีแม่น้ำ ลำคลอง อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นจำนวนมาก การส่งเสริมให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางน้ำและทักษะการเอาชีวิตรอด จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย ผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคกีฬาและภาคธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่สังคม
สำหรับการดำเนินโครงการ จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการว่ายน้ำที่ถูกต้อง ความปลอดภัยทางน้ำ และการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยผู้ฝึกสอนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทั้งทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่สังคมไทย ลดความเสี่ยงจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน พร้อมปลูกฝังค่านิยมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างปลอดภัย
ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ผู้ฝึกสอน อาสาสมัคร และทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันให้โครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
พร้อมกันนี้ ยังได้เชิญชวนผู้ปกครอง สถานศึกษา และชุมชน ร่วมสนับสนุนให้เด็กไทยทุกคนได้เรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำ เพราะการว่ายน้ำไม่ใช่เพียงทักษะด้านกีฬา แต่เป็นทักษะสำคัญที่สามารถช่วยรักษาชีวิตได้ โดยหวังว่าโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2569” จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมไทยในระยะยาว