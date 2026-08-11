ยามาฮ่า เปิดประสบการณ์แฟนบอลในศึก ASTON VILLA ASIA TOUR THAILAND ต่อยอดแนวคิด “สุดทุกทาง ต่างทุกฟีล” ผ่านพลัง Sports Marketing

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลนัดพิเศษ ASTON VILLA ASIA TOUR THAILAND ระหว่างสโมสรแอสตัน วิลล่า จากประเทศอังกฤษ และ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ณ บีจี สเตเดียม ตอกย้ำบทบาทของยามาฮ่าในการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค พร้อมเชื่อมโยงแบรนด์สู่คอมมูนิตี้แฟนกีฬา ผ่านแนวคิด Sports Marketing ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคในทุกมิติ สอดคล้องกับแนวคิด “สุดทุกทาง ต่างทุกฟีล” ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และทุกแพสชันของผู้คน
นอกจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับโลกยามาฮ่ายังได้สร้างประสบการณ์พิเศษให้กับแฟนบอล ด้วยการขนทัพรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า พร้อมนักบิดอาสาจำนวน 30 คัน 30 คน ร่วมอำนวยความสะดวกส่งแฟนบอลหลังจบการแข่งขัน จากบีจี สเตเดียม สู่สถานีรถไฟฟ้าคูคต เพื่อช่วยให้การเดินทางกลับเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมส่งต่อความประทับใจจากในสนามสู่ทุกเส้นทาง
กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, จิรายุ อาจสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมนสแตนด์ จำกัด และ บริษัท เดกซ์เตอร์ แบงคอก และ มร.ไมเคิล โธมัส เบิร์น กรรมการผู้จัดการ Pro Meet Elite ร่วมถ่ายภาพและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยามาฮ่าในการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา ควบคู่ไปกับการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ผ่านประสบการณ์ที่เข้าถึงได้จริง และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของคนยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความหลงใหลในกีฬา การเดินทาง หรือกิจกรรมคอมมูนิตี้ต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “สุดทุกทาง ต่างทุกฟีล” ที่สะท้อนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และประสบการณ์จากยามาฮ่า พร้อมส่งต่อจิตวิญญาณ Revs Your Heart ที่สร้างความเร้าใจในทุกเส้นทางและทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิต
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