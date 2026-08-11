“เยาวเรศ“ เบิ้ลทอง ส่งไทยคว้าแล้ว 6 ทอง ยกเหล็กยุวชน-เยาวชนเอเชีย 2026 ที่อุซเบกิสถาน

จอมพลังไทยโกยเหรียญต่อเนื่อง “เป้” เยาวเรศ เพิ่มแก้ว โชว์ฟอร์มเด็ดกระชาก 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน รุ่นเยาวชนหญิง 61 กิโลกรัม ในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน ส่งทีมจอมพลังไทยคว้าแล้ว 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 ทองแดง
การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2026 กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 ทองแดง ล่าสุดวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ทีมไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลเพิ่มจาก “เป้” เยาวเรศ เพิ่มแก้ว รุ่นเยาวชนหญิง 61 กิโลกรัม ที่ลงแข่งขันในกลุ่มเอ
เริ่มต้นท่าสแนทช์ เยาวเรศ ออกสตาร์ทได้สวยครั้งแรกยกผ่านที่ 92 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เรียกเหล็ก 95 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน ครั้งที่ 3 ออกมาแก้ตัวสำเร็จที่น้ำหนักเดิม ทำให้สถิติอยู่ที่ 95 กิโลกรัม คว้าเหรียญเงิน
ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก เยาวเรศ ทำผลงานได้ดี ยกผ่านใน 2 ครั้งแรก 114 และ 120 กิโลกรัม ตามลำดับ พร้อมการันตีเหรียญทองทันที ทำให้ครั้งที่ 3 เพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น 127 กิโลกรัม หวังทำลายสถิติเยาวชนเอเชีย แต่ยกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 120 กิโลกรัม แต่ยังได้เหรียญทอง พร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่ 215 กิโลกรัม ได้รับเหรียญทองเช่นกัน สรุป เยาวเรศ คว้าไป 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน
ด้าน ไซโยดา คูดอยคูโลวา จากอุซเบกิสถาน ได้ 1 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 96 กิโลกรัม และ 2 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 112 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 208 กิโลกรัม ส่วน มาเรียม เคชต์การ์ จากอิหร่าน รับ 3 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 94 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 111 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 205 กิโลกรัม
ขณะที่ รุ่นยุวชนชาย 75 กิโลกรัม กลุ่มบี นันทวุฒิ พวงบุบผา ท่าสแนทช์ ทำสถิติ 123 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ทำสถิติ 151 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 274 กิโลกรัม และรุ่นเยาวชนชาย 75 กิโลกรัม กลุ่มบี นายก้องหล้า พรมดวงศรี ท่าสแนทช์ ทำสถิติ 125 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ทำสถิติ 150 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 275 กิโลกรัม สรุปผลงานจอมพลังไทยคว้าไปแล้ว 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 ทองแดง