ช้างศึกปรับเวลาซ้อมเช้า, “ธีรศักดิ์“ เตือนทีมห้ามประมาท ตั้งเป้าบุกเก็บชัยจากสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เวลา 08.00 น. ณ BGTC 3 จังหวัดปทุมธานี ฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบรองชนะเลิศ เกมแรก ที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ โดยก่อนการซ้อมครั้งนี้ทางทีมได้ปรับเวลามาเป็นช่วงเช้า โดยเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์ รวมถึงสร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลัก
ก่อนการฝึกซ้อม ธีรศักดิ์ เผยพิมาย กองหน้าทีมชาติไทย กล่าวว่า "ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราได้ทบทวนแทคติกและได้ซ้อมเพื่อให้มีแรงก่อนเจอกับสิงคโปร์ จะพยายามทำเต็มที่ การที่ผมทำประตูใส่สิงคโปร์ครั้งก่อน ในอาเซียน คัพ ตอนนี้ก็มีความมั่นใจ แต่ตอนนี้สิงคโปร์เป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีระบบดีมากๆ"
"สิงคโปร์ชุดนี้หลายคนเป็นตัวหลักของสโมสรเล่นด้วยกันมานาน ระบบทีมก็ดี เราต้องระวังให้มากๆ เป้าหมายในเกมแรก จะทำเต็มที่และเก็บชัยชนะกลับมาให้ได้ ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคน เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ พวกเราจะทำให้เต็มที่"
"ส่วนการแข่งขันในแดนหน้า พอมี พาตริก กุสตาฟส์สัน เข้ามาเขาก็เป็นตัวหลักของสโมสร ทำให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นอยู่ที่โค้ชวางแผน เราทำหน้าที่ให้เต็มที่"
โปรแกรมการแข่งขัน ASEAN CUP 2026 นัดต่อไปของทีมชาติไทย ในรอบรองชนะเลิศ แข่งขันแบบเหย้า-เยือน มีดังนี้ วันที่ 15 สิงหาคม 2569 สิงคโปร์ พบ ไทย เวลา 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่จาลัน เบซาร์ สเตเดียม ส่วนนัดที่ 2 วันที่ 18 สิงหาคม 2569 ไทย พบ สิงคโปร์ เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซื้อบัตรได้ที่ >> https://ticketmaster.co.th/activity/detail/26th_aseancup2026 และถ่ายทอดสดทาง : แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now