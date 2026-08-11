เครือสหพัฒน์ จัด “Thai PBS KINGBRIDGE RUN 2026” วิ่งเชื่อมสองสะพาน ครั้งแรกบนสะพานภูมิพล 1 และ 2

เครือสหพัฒน์ โดยมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา, KingBridge Tower, KINGSQUARE Community Mall และบริษัทในเครือสหพัฒน์ จัดงานวิ่ง “Thai PBS KINGBRIDGE RUN 2026” ร่วมกับพันธมิตร ไทยพีบีเอส และมูลนิธิไทยพีบีเอส ภายใต้แนวคิด “วิ่งเชื่อมสองสะพาน” ชวนสายวิ่งมาสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยา เป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล 1 และ 2 พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามา และเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้เป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา กล่าวว่า มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่สังคม โดยจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเกิดจากการพูดคุยระหว่าง ไทยพีบีเอส กับ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ซึ่งมีแนวคิดตรงกันว่าอยากเห็นประเทศไทยมีงานวิ่งที่มีเอกลักษณ์และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไปพร้อมกัน จึงเกิดแนวคิดกำหนดให้สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้า สถาปัตยกรรมและทัศนียภาพ มาเป็นเส้นทางสำคัญของงานแนวคิด “วิ่งเชื่อมสองสะพาน” ไม่ได้สะท้อนเพียงเส้นทางการแข่งขัน แต่ยังสื่อถึงการเชื่อมโยงผู้คน ชุมชน และการแบ่งปันเข้าไว้ด้วยกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษา การช่วยเหลือผู้ขาดแคลนและผู้ประสบสาธารณภัย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ
“เราหวังให้ทุกก้าวของนักวิ่งมีความหมายมากกว่าการก้าวสู่เส้นชัย แต่เป็นก้าวที่ได้ร่วมส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ต้องการ พร้อมเปลี่ยนพลังจากการวิ่งให้เป็นพลังที่สร้างประโยชน์แก่สังคมไปด้วยกัน” ดร.ศิรินา กล่าว
นางสาวธนินธร โชควัฒนา ผู้อำนวยการ โครงการคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ และกรรมการผู้จัดการบริษัท คิงสแควร์ จำกัด กล่าวว่า การร่วมสนับสนุนงาน Thai PBS KINGBRIDGE RUN 2026 สอดคล้องกับแนวคิด “Community of Kindness” หรือสังคมแห่งการแบ่งปันและความใจดีของเครือสหพัฒน์ ซึ่งสะท้อนผ่านการพัฒนา KingBridge Tower และ KINGSQUARE Community Mall ที่มุ่งเป็นมากกว่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ แต่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คน ชุมชนและการใช้ชีวิต พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนไปด้วยกัน
สำหรับงานวิ่งครั้งนี้ ยังสะท้อนความหมายในอีกมิติหนึ่ง ด้วยทำเลของ KingBridge Tower ตั้งอยู่เคียงคู่กับสะพานภูมิพล ทำให้แนวคิด “วิ่งเชื่อมสองสะพาน” สะท้อนถึงการเชื่อมโยงผู้คน ชุมชน และพลังของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน พร้อมหวังให้งานนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างพลังเชิงบวกให้กับย่านพระราม 3 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพควบคู่กับการแบ่งปัน และสะท้อนวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ
การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง เครือสหพัฒน์ นำโดย มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา, KingBridge Tower, KINGSQUARE Community Mall และบริษัทในเครือสหพัฒน์ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส และมูลนิธิไทยพีบีเอส โดยมีเป้าหมายมุ่งสร้างประสบการณ์การวิ่งที่ผสานการดูแลสุขภาพเข้ากับการแบ่งปัน และเปิดพื้นที่ให้ทุกก้าวของนักวิ่งร่วมสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคม
นอกจากประสบการณ์การวิ่งบนเส้นทางพิเศษแล้ว งานนี้ยังมุ่งส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และมูลนิธิไทยพีบีเอส เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ยากจนและมีความเสี่ยงต้องหยุดเรียนหรือหลุดจากระบบการศึกษา Thai PBS KINGBRIDGE RUN 2026 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2569 ณ KINGSQUARE Community Mall พระราม 3 โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน 3 ระยะ ได้แก่ Half Marathon 21 กิโลเมตร ซึ่งนักวิ่งจะได้สัมผัสจุดสูงสุดของสะพานภูมิพล 1 และ 2 พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามา 360 องศา, Super Mini Marathon 13 กิโลเมตร ที่จะได้วิ่งบนสะพานภูมิพล 1 และ Fun Run 5 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งในบรรยากาศสบาย ๆ ย่านพระราม 3 บนถนนรัชดาภิเษก
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/KingBridgeRun2026 และ Facebook มูลนิธิไทยพีบีเอส