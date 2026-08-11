รักบี้ไทย ทดสอบทีมในศึกเอเชีย ซีรีส์ ก่อนลุยเอเชียนเกมส์-หญิงมีเหรียญแน่

รักบี้ไทย โอกาสดี ได้ทดสอบทีมในศึกเอเชีย ซีรีส์ 2026 สนามแรก วันที่ 26-31 สิงหาคม 2569 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนไปสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 วันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มั่นใจทีมหญิงมีเหรียญแน่
ความเคลื่อนไหวทีมรักบี้ 7 คนทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ล่าสุด ทีมนักปล้ำลูกหนำเลี้ยบไทย ทั้งทีมชายและทีมหญิง ยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมกันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ โดยได้รับการสนับสนุนการเตรียมทีมจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ทีมรักบี้ไทย มีโปรแกรมลงแข่งขันและจะได้ทดสอบทีม ในรายการ เอเชีย ซีรีส์ 2026 สนามแรก วันที่ 26-31 สิงหาคม 2569 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้ จะมีชาติชั้นนำของเอเชีย ที่เข้าร่วมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ เดินทางมาแข่งขันกันพร้อมหน้า
พันตำรวจโทกุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ทีมรักบี้ไทย มีโอกาสคว้าเหรียญรางวัล โดยเฉพาะทีมหญิง ที่มั่นใจว่าจะสามารถคว้าอย่างน้อย 1 เหรียญทองแดงกลับมาได้
“มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ทีมรักบี้ไทย มีแน่นอนอย่างน้อย 1 เหรียญทองแดงจากทีมหญิง คู่แข่งที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้อย่างเด็ดขาด คือ ฮ่องกง และ คาซัคสถาน ส่วนทีมชาย มีการยกเครื่องใหม่กว่าครึ่งทีมจากชุดแชมป์มหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งล่าสุด ซึ่งเราได้เรียกนักกีฬารักบี้เชื้อชาติไทยที่อยู่ต่างประเทศ 2 รายมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม และวางเป้าหมายจะต้องติด 1 ใน 6 ให้ได้ก่อน” พันตำรวจโทกุลธน กล่าว
นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณ กกท. ที่ให้การสนับสนุนสมาคมรักบี้ฯด้วยดีเสมอมา รวมถึงติดตามและให้การสนับสนุนผลงานของสมาคมฯ ในเวทีระดับนานาชาติ อยู่เสมอ
สำหรับ รักบี้ ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จัดการแข่งขันในประเภท 7 คน ชิง 2 เหรียญทอง โดยทีมหญิง มีทั้งหมด 8 ทีม รอบแรกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ทีมไทย อยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่น, คาซัคสถาน และ สิงคโปร์ ขณะที่ กลุ่มบี มี จีน, ฮ่องกง, อินเดีย และมาเลเซีย
ส่วนทีมชาย มีทั้งหมด 12 ทีม รอบแรก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ทีมไทย อยู่ในกลุ่มบี ร่วมกับ เจ้าภาพญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และคาซัคสถาน, กลุ่มเอ มี จีน, ฮ่องกง, มาเลเซีย และอุซเบกิสถาน และ กลุ่มซี มี ศรีลังกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์