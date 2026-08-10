“JAS-Monomax” ชวนแฟนบอลเชียร์ศึกยักษ์ชนยักษ์ "ปืน" ดวล "เรือใบ" ชิงถ้วยแรกก่อนเปิดพรีเมียร์ลีก

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว ร่วมกับ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ เอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล ชวนแฟนบอลร่วมเปิดฤดูกาลฟุตบอลอังกฤษอย่างยิ่งใหญ่ในกิจกรรม "MONOMAX WATCH PARTY : THE FA COMMUNITY SHIELD – Grand Season Launch" ร่วมสัมผัสบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลแบบเต็มอารมณ์กับเกมชิงถ้วยแรกของฤดูกาล ระหว่าง "ปืนใหญ่" อาร์เซนอล พบ "เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและการรับชมการแข่งขันบนจอขนาดใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศการรวมตัวของแฟนบอล ณ Mono Studio (Stadium 29) ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
ศึก The FA Community Shield 2026 ถือเป็นเกมเปิดฤดูกาลฟุตบอลอังกฤษที่แฟนบอลทั่วโลกจับตามอง โดยเป็นการพบกันระหว่าง อาร์เซนอล แชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แชมป์ Emirates FA Cup ฤดูกาล 2025/26 เพื่อชิงถ้วยแรกของฤดูกาล 2026/27 พร้อมเป็นบททดสอบสำคัญของทั้งสองทีมก่อนเข้าสู่การแข่งขันพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาลใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งแมตช์คุณภาพที่แฟนบอลไม่ควรพลาด
ภายในงาน MONOMAX WATCH PARTY : THE FA COMMUNITY SHIELD – Grand Season Launch แฟนบอลจะได้สัมผัสประสบการณ์การเชียร์ฟุตบอลที่มากกว่าการรับชมผ่านหน้าจอ ด้วยบรรยากาศ WATCH PARTY ที่เปิดพื้นที่ให้แฟนบอลทั้งสองทีมมาร่วมส่งเสียงเชียร์ ลุ้นทุกจังหวะสำคัญไปพร้อมกันบนจอขนาดใหญ่ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน จุดถ่ายภาพ และกิจกรรมพิเศษที่เตรียมไว้สำหรับแฟนบอล เพื่อร่วมเปิดฤดูกาลฟุตบอลอังกฤษไปด้วยกันอย่างเต็มอิ่มเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อม แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งการเปิดฤดูกาลฟุตบอลอังกฤษในงาน MONOMAX WATCH PARTY : THE FA COMMUNITY SHIELD – Grand Season Launch ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ก่อนการแข่งขันจะเริ่มคิกออฟเวลา 21.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ Mono Studio (Stadium 29) ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน ฟรี โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน PEEP SHARE สิทธิ์มีจำนวนจำกัด สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Monomax และ JAS