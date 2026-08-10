“เสือคิม” บ่นสุดทรมาน ตอนนี้เจอปัญหาใหญ่เรื่องบนเตียง หลังซี่โครงหักไฟต์บดชนะคะแนน “นาบิล”

“เสือคิม ป๋องสุพรรณ พีเค.” กำปั้นจอมเก๋า โพสต์หลังไฟต์เดือดในศึก ONE THE INNER CIRCLE 25 เมื่อคืนวันที่ 7 ส.ค. 2569 หลังบดเอาชนะคะแนน “นาบิล อานาน” นักชกรุ่นน้องฟอร์มสดไปได้แบบสุดมัน แต่ต้องแลกชัยชนะด้วยอาการ กระดูกซี่โครงหัก จนแพทย์สั่งพักยาว 3 เดือน
งานนี้นอกจากต้องพักรักษาตัวแล้ว “เสือคิม” ยังเจอปัญหาใหญ่ในการใช้ชีวิต เมื่อเจ้าตัวโพสต์ติดตลกถึงเรื่องบนเตียง หลังอาการเจ็บซี่โครงทำให้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ พร้อมข้อความว่า “ชนะมาก็จริงแต่ทรมานมาก อยากมีมีเพศสัมพันธ์ก็มีไม่ได้ เจ็บซี่โครง”
โพสต์ดังกล่าวทำเอาแฟนมวยเข้ามาคอมเมนต์แซว เรียกเสียงฮากันอย่างคึกคัก บางรายบอกว่าชนะบนเวที แต่แพ้หมอข้างสนาม ขณะที่บางรายแซวว่า พักหมัด 3 เดือน ยังพอทน แต่พักเรื่องนี้ด้วยนี่สิ! มันทรมานจริง