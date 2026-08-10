ฟ้าแลบปุ๊บหยุดเกมปั๊บ! สมาคมฟุตบอลฯเข้มกฎ 30 วินาที หากมีฟ้าร้องฟ้าแลบในเวลาดังกล่าว สั่งหยุดแข่งได้ทันที

นายเอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกหนังสือแจ้งสโมสรฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพทุกรายการ รวมถึงผู้ควบคุมการแข่งขัน และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่การแข่งขัน และผู้เข้าชมการแข่งขัน ในกรณีที่เกิด สภาวะอากาศอันเกิดจากฟ้าแลบและฟ้าร้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลภายในบริเวณสนามแข่งขัน
โดย สมาคมฯ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีสภาวะอากาศอันเกิดจากฟ้าแลบและฟ้าร้อง สำหรับใช้ในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพทุกรายการ ดังนี้
1.การหยุดการแข่งขันและมาตรการด้านความปลอดภัย (30 วินาที) หากพบฟ้าแลบ และระยะเวลาระหว่างการเห็นฟ้าแลบกับการได้ยินเสียงฟ้าร้อง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 วินาที ให้ถือว่าเป็นสภาวะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากฟ้าผ่า ให้ผู้ตัดสิน และ/หรือ เจ้าหน้าที่การแข่งขัน พิจารณาหยุดการแข่งขันเป็นการชั่วคราว พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม ผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ออกจากพื้นที่การแข่งขันและเข้าสู่ห้องพักหรือพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็ว สำหรับผู้เข้าชมการแข่งขัน ให้เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่หลบภัยที่ปลอดภัยซึ่งได้จัดเตรียมไว้
2. การเฝ้าระวังและการกลับมาแข่งขันภายหลังการหยุดการแข่งขัน ให้มีการเฝ้าระวังสภาวะอากาศอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ตัดสินร่วมกับผู้ควบคุมการแข่งขันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประเมินสภาวะอากาศและสถานการณ์ด้านความปลอดภัย และพิจารณาถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยก่อนอนุญาตให้การแข่งขันกลับมาเริ่มดำเนินการต่อ
3. กรณีสภาวะอากาศเลวร้ายยังไม่ดีขึ้น (60 นาที) หากสภาวะอากาศเลวร้ายยังไม่ดีขึ้นเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 60 นาที นับตั้งแต่หยุดการแข่งขันครั้งแรก ให้ผู้ควบคุมการแข่งขันร่วมกับผู้ตัดสิน และฝ่ายจัดการแข่งขัน พิจารณาตามระเบียบข้อบังคับการแข่งขันที่เกี่ยวข้องในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่อไป เพื่อประเมินการกลับมาแข่งขัน และ/หรือยุติการแข่งขันต่อไป
4. การดำเนินการของสโมสรทีมเหย้า ให้สโมสรทีมเหย้าและผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดเตรียม พื้นที่หลบภัยสำหรับนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่ทีม และผู้เข้าชมการแข่งขัน รวมถึงกำหนดแนวทางการอพยพและการสื่อสารให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ให้ทุกสโมสรและผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยคำนึงถึง ความปลอดภัยของนักกีฬาฟุตบอล เจ้าหน้าที่การแข่งขัน เจ้าหน้าที่ทีม และผู้เข้าชมการแข่งขันเป็นสำคัญสูงสุด