ครั้งแรกของไทย โค้ชคนพิการก้าวขึ้นสอนพิคเคิลบอลคนทั่วไป

นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เมื่อ ชมรมพิคเคิลบอลคนพิการไทย จัดกิจกรรมฝึก–ซ้อมและถ่ายทอดความรู้กีฬาพิคเคิลบอลให้แก่ ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมี โค้ชและผู้ช่วยโค้ชซึ่งเป็นคนพิการ ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนอย่างเต็มรูปแบบ ถือเป็น ครั้งแรกของประเทศไทย ที่คนพิการก้าวขึ้นมาเป็นผู้สอนกีฬาให้แก่บุคลากรภาครัฐในระดับวุฒิสภา
กิจกรรมครั้งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และคงไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้กับสังคมไทยได้ หากขาดความเสียสละ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทของทีมโค้ชและผู้ช่วยโค้ช ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมพิคเคิลบอลคนพิการไทย ที่ก้าวขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ นายสุวิทย์ชัย เมืองพรม โค้ช, นายธานินทร์ วิเชียรศรี ผู้ช่วยโค้ช, นางสาวพรทิพย์ ศิริเวช ผู้ช่วยโค้ช, นายนันตชัย พรมมิตร ผู้ช่วยโค้ช
และ นายนิติธานี ปัจฉิม — ผู้ช่วยโค้ช
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกิจกรรมกีฬา แต่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสังคมไทย ที่สะท้อนว่า คนพิการไม่ได้เป็นเพียงผู้รับโอกาส แต่สามารถเป็นผู้สอน ผู้นำ และผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมได้ เป็นก้าวสำคัญของการสร้างความเท่าเทียมและเปลี่ยนมุมมองของสังคมที่มีต่อศักยภาพของคนพิการ
กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนและการเปิดพื้นที่จากผู้ใหญ่หลายภาคส่วน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ประกอบด้วย สาธิต ชัยชนะ เลขานุการรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง, ยุวดี รูปขจร ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สุภาพร วิเชียรเพชร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานชมรมสุขภาพ/ออกกำลังกาย, เริงฤทธิ์ จุลกะ กรรมการ ในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมฯ และประธานชมรมฟุตบอลสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,กนกพร สาดประดับ หัวหน้าคณะทำงานชมรมสุขภาพ/ออกกำลังกาย และ ภัคพล ศรแดง เลขานุการคณะทำงานชมรมสุขภาพ/ออกกำลังกาย
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากตัวแทน Mrs. Thailand World 2026 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ เพชรภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ Mrs. Thailand World 2026, ธัญภัสสร ประสาทศุภร 3rd Runner Up Mrs. Thailand World 2026, อาทิตยา สรรเพ็ชญพาณิชย์ Classic Mrs. Thailand World 2026 และ สุรัตนา ชาญวิชัย Elite Mrs. Thailand World 2026
บุศรินทร์ กอไพศาล ประธานชมรมพิคเคิลบอลคนพิการไทย และ Elite Mrs. Thailand World 2024 กล่าวว่า “ความฝันของเราไม่ใช่เพียงให้คนพิการได้เล่นกีฬา แต่คือการสร้างวันที่สังคมยอมรับว่าคนพิการสามารถเป็นผู้สอน ผู้นำ และผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ วันนี้เราไม่ได้เพียงสอนพิคเคิลบอล แต่เรากำลังเปลี่ยนมุมมองของสังคมทั้งประเทศ”