กระหึ่ม! ไทย U19 คว้าทองแดงฮอกกี้ใต้น้ำ ศึกชิงแชมป์เอเชีย

เยาวชนไทยสร้างประวัติศาสตร์! U19 คว้าเหรียญทองแดงครั้งแรก ศึกฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย 2026
เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า 19 ปี สร้างผลงานสุดประทับใจ คว้า เหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของรายการ ในการแข่งขัน 2026 CMAS Asian Championships Underwater Hockey ระหว่างวันที่ 5–8 สิงหาคม 2569 เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย
ผลงานครั้งนี้ทำให้ทีมชาติไทย U19 ขึ้นโพเดียมในระดับเอเชียได้สำเร็จ โดยมีเพียง สิงคโปร์และจีน ที่ทำผลงานอยู่เหนือทีมไทย ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของประเทศไทยในระดับนานาชาติ
สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 23 คน แบ่งเป็นรุ่น U15 จำนวน 11 คน และรุ่น U19 จำนวน 12 คน โดยมี ทีมงานผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย มร.วินเซนต์ โลว์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสิงคโปร์, มร.มาร์ติน คีธ, ขอขวัญ วานิกร, ศีลสุภา วรรณสุทธิ์ ผู้จัดการทีม และบวรรัตน์ นวลปาน ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
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