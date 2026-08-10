"เจมส์-เปเล่” คว้าเหรียญทอง บอคเซียประเทศไทย พร้อมลุยแชมป์โลก-เอเชียนพาราเกมส์

“เจมส์” วรวุฒิ แสงอำภา โชว์ฟอร์มแกร่ง เอาชนะ “ท็อป” บุญเทพ เพ็ชรดี 9-0 คว้าแชมป์ประเภท BC2 ชาย ศึกบอคเซียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 พร้อมครองแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน
การแข่งขันในครั้งนี้ จัดโดยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย มีนักกีฬากว่า 80 คนเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อพัฒนาและคัดเลือกนักกีฬาสู่ทีมชาติไทย
ไฮไลต์อยู่ที่รอบชิงชนะเลิศประเภท BC2 ชาย ซึ่งวรวุฒิ โชว์ฟอร์มเหนือชั้น เอาชนะ บุญเทพ เพ็ชรดี แบบขาดลอย 9-0 คว้าเหรียญทอง ขณะที่ BC4 ชาย “เปเล่” พรโชค ลาภเย็น เอาชนะ “ไอซ์” ศุภโชค ขวัญโพก เพื่อนร่วมทีมชาติ 7-2 คว้าเหรียญทองไปครอง
จากนี้ทัพบอคเซียทีมชาติไทยเตรียมลุย World Boccia Championships 2026 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม ก่อนต่อด้วยศึกเอเชียนพาราเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม โดยตั้งเป้าต่อยอดผลงานจากเอเชียนพาราเกมส์ครั้งก่อนที่คว้า 3 เหรียญทอง 5 เหรียญทองแดง