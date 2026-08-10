“สุกฤตา” มาแรงโค่นมือวาง 2 "ตรัย" ชนะไม่เสียเกม ศึกเวิลด์ เทนนิส

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ส เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ระดับ เจ30 รายการ ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (2) ที่เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2569 เป็นรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดวันแรก
ประเภทหญิงเดี่ยว กลุ่ม บี สุกฤตา สุขแก้ว นักเทนนิสไทย ซึ่งได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน ประเดิมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โค่นมือวาง 2 ของรายการ อัน ซุนมิน จากเกาหลีใต้ มือ 830 เยาวชนโลก ในการแข่งขันแมทช์แรก โดย สุกฤตา เอาชนะด้วยสกอร์ 6-3 ทั้งสองเซต ส่วนแมทช์ที่ 2 สุกฤตา ซึ่งยังไม่มีอันดับเยาวชนโลก จะพบกับ มะลิ อ่องลออ ที่แมทช์แรกแพ้ เอลิซาเวตา เรียบูคินา 6-3, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 8-10
ด้านประเภทชายเดี่ยว กลุ่ม ซี ตรัย ศรีเสน ดาวรุ่งไทย ซึ่งเป็นมือวาง 3 เอาชนะคู่แข่งขันโดยไม่เสียแม้แต่เกมเดียว โดยเอาชนะ โกตะ อิโนอุเอะ จากญี่ปุ่น 6-0 และ 6-0 ตุนชัยชนะแมทช์แรกเอาไว้ได้ ส่วนแมทช์ที่ 2 ตรัยจะพบกับ อาฮาน โซนี จากออสเตรเลีย
ส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยคู่อื่นๆ มีดังนี้ ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่มพบกันหมด แมทช์แรก กลุ่ม เอ โชติรินทร์ แก้วก่า (วาง 1) ชนะ เฮลิน มิง แฮ ชู (ฮ่องกง) 6-3, 6-2, อันนา ซาโต้ แพ้ กาเบรียลลา จูเลียนนา โคตซี (ออสเตรเลีย) 5-7, 2-6
กลุ่ม ซี พิชญาภัค ศรีมุกข์ (วาง 3) แพ้ ยัง ซอจอง (เกาหลีใต้) 3-6, 6-0 และซูเปอร์ไทเบรก 8-10, อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ แพ้ ซาแมนธา ซัน (ออสเตรเลีย) 4-6, 3-6
กลุ่ม ดี พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล ชนะ เอยุ โยชิดะ (ญี่ปุ่น) 6-0, 6-1, ปารมี ทัดแก้ว (วาง 4) แพ้ คาโรลินา คอสติอูโควา (ยูเครน) 2-6, 6-1 และซูเปอร์ไทเบรก 4-10
กลุ่ม เอช กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ ชนะ รูริ คาวาชิมะ (ญี่ปุ่น) 6-1, 6-2
ประเภทชายเดี่ยว รอบแบ่งกลุ่มพบกันหมด แมทช์แรก กลุ่ม เอ คุณานันท์ พันธราธร (วาง 1) ชนะ คัลลัม ชาร์คีย์ (สหราชอาณาจักร) 6-1, 6-1
กลุ่ม เอฟ กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ชนะ เผิง ไคเฉิง (6-ไต้หวัน) 6-4, 5-7 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 นราธิป เรืองศรี แพ้ เจเด็น ฉุย (ฮ่องกง) 2-6, 2-6
กลุ่ม เอช ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา แพ้ คิม โนอาห์ (8-เกาหลีใต้) 0-6, 1-6
อนึ่ง ศึกเทนนิส ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ30 (2) จัดโดย สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (เวิลด์เทนนิส) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค