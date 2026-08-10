Domestic Power 2026 รอบคัดเลือก สนาม 3

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ร่วมกับ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เดินหน้าเฟ้นหาเยาวชนไทยที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง กับโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร Thai Domestic Power 2026 เพื่อสร้างระบบพัฒนาเยาวชนกอล์ฟไทยที่มีมาตรฐาน พร้อมผลักดันนักกีฬาที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและเวทีนานาชาติ
ล่าสุดได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคครั้งที่ 3 ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักกอล์ฟชาย 50 คน หญิง 50 คน ลงแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 18 หลุม เพื่อคัดนักกอล์ฟ 20 คนเข้าสู่โครงการ แบ่งเป็นนักกีฬาหญิง 10 คน ได้แก่ ณปภัช บุญอินทร์, ณัฐริกา เสนสาย, ปวริศา ยกทวน, พัทธ์ธีรา สุวรรณวานิชกุล (สมัครเล่น), กฤตธีรา แผงงาม ((สมัครเล่น), ณีรดา โชติชุม ((สมัครเล่น) ,พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ (สมัครเล่น), ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ (สมัครเล่น), กัญญาภัค ธนธัญญา (สมัครเล่น) และ ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร (สมัครเล่น)
ด้านนักกีฬาชาย 10 คน ประกอบด้วย เลมอนเชลโล่ กลัดเจริญ (สมัครเล่น), จิรัฎฐ์ เจียรรัตนพงศ์ (สมัครเล่น), อุกฤษฏ์ เอี่ยมสะอาด, กษิติ์เดช ธนธัญญา (สมัครเล่น), ปรมะ ไชยจารุวณิช (สมัครเล่น), ปณต สุขอนันต์ (สมัครเล่น), มนัสวิน อินทรวิเชียร (สมัครเล่น), นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ, ณฐโชค เจริญคมเมธา (สมัครเล่น) และ พฤกษ์ศิลา พฤกษไพบูลย์ (สมัครเล่น)
ทั้งนี้นักกีฬาทั้ง 20 คน จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ ภายใต้หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับนักกอล์ฟเยาวชนแบบครบวงจร ทั้งด้านเทคนิคการเล่น สมรรถภาพทางร่างกาย การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจ วิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนประสบการณ์การแข่งขัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต
สำหรับ Thai Domestic Power เป็นเวทีที่เปิดทางให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน ผ่านการดูแลจากทีมงานและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างนักกอล์ฟรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสู่ความสำเร็จในอนาคต โดยการคัดเลือกสนามสุดท้ายจะจัดขึ้นที่สนามแม่โจ้ กอล์ฟ คลับ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569