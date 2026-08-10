ฮอกกี้ไทยจับมือปตท.ส่งโค้ชไทยไปสวีเดนเฟ้นนักกีฬาฟลอร์บอลหญิงมือฉมัง

สมาคมฮอกกี้ไทยจับมือกับ ปตท. ส่งโค้ชไทยบุกสวีเดนเปิดแคมป์คัดเลือกนักกีฬาฟลอร์บอลหญิงที่สวีเดน ภายใต้ชื่อ “TOGETHER FOR THAILAND” ค้นหาศักยภาพทั่วโลก เปิดโอกาสลูกหลานไทยในต่างแดนรับใช้ชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและประเทศ
"บิ๊กแนต" นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์นายดสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย ที่กำกับดูแลกีฬาฟลอร์บอล ได้ส่งโค้ชและทีมงานบุกสวีเดนดำเนินงานคัดเลือกนักกีฬาในเชิงรุกข้ามทวีป จัดแคมป์คัดเลือกนักกีฬาทีมชาติหญิง ณ เมืองฟอลเคนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 7–9 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ภายใต้ชื่อโครงการ “TOGETHER FOR THAILAND” ตามแนวทางของผู้บริหารสมาคมฯ ที่ต้องการขยายฐานค้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
นายวัชรพล อ่อนสุข โค้ชฟลอร์บอลทีมชาติไทยได้รายงานโครงการ “TOGETHER FOR THAILAND” ตามแนวทางของผู้บริหารสมาคมฯ ว่าการจัดแคมป์ครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหาร ที่มุ่งเน้นการคัดเลือกนักกีฬาในเชิงรุก โดยเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวไทยที่อาศัยและเติบโตในต่างแดน ได้มีช่องทางเข้ารับการประเมินศักยภาพและก้าวเข้ามารับใช้ทีมชาติไทย ซึ่งได้รับความสนใจตอบรับอย่างล้นหลาม มีนักกีฬาเข้าร่วมคัดเลือกทั้งสิ้น 22 คน พร้อมด้วยการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากครอบครัวและสโมสรต้นสังกัด สะท้อนเจตจำนงอันแรงกล้าของคนไทยในต่างแดนที่ต้องการมีส่วนร่วมสร้างชื่อเสียงให้ชาติ
"ก่อนการคัดเลือก ทีมงานได้กำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติที่ต้องการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกตอบโจทย์ความต้องการของทีมอย่างตรงจุด เป้าหมายสำคัญคือ ค้นหานักกีฬาหน้าใหม่ที่มีพรสวรรค์ สามารถพัฒนาและต่อยอดให้เป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคต โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการการเสริมกำลัง และวางรากฐานกำลังหลักระยะยาว จากการประเมินผลภาพรวม แคมป์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทีมงานได้ประเมินความสามารถและศักยภาพของนักกีฬาแต่ละคนอย่างใกล้ชิด เห็นได้ชัดถึง ความตื่นตัว ความมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะรับใช้ทีมชาติไทย ของผู้เข้าร่วมทุกคน นักกีฬาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15–18 ปี หลายคนมีประสบการณ์ลงแข่งขันในระดับสโมสรมาแล้ว จึงถือเป็นกลุ่มที่มีพื้นฐานแข็งแรงและศักยภาพสูง สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ทันที
นายวัชรพล อ่อนสุข ยังกล่าวต่อว่าที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมคัดเลือกครั้งนี้ถือหนังสือเดินทางไทย จึงไม่มีข้อจำกัดด้านสถานะหรือสิทธิ์การลงเล่นแทนทีมชาติไทย สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสมาคมฯ ได้ทันที สุดท้ายนี้ขอบพระคุณสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสจัดกิจกรรมสำคัญนี้ขึ้น แคมป์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ค้นพบศักยภาพใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก หัวใจของพวกเขายังมี ‘ไทย’ และเต็มใจยื่นมือเข้ามาร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับกีฬาไทยร่วมกัน และเชื่อว่าแนวทางการคัดเลือกนักกีฬาในต่างประเทศจะดำเนินต่อไป เพื่อเชื่อมโยงพลังความสามารถจากทั่วทุกมุมโลก มาร่วมพัฒนากีฬาฟลอร์บอลไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกต่อไป