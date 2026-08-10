ทัพไทยสุดแกร่งบู๊เอเชียนเกมส์ ขยับความฟิตเข้าเกณฑ์ดีมาก กกท.เน้นต่อเนื่องวิทย์กีฬาและโภชนาการ

ทัพไทยชุดสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ยกระดับความฟิตก่อนชิงชัย 1 เดือน ขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีมากแล้ว ขณะที่ กกท. เน้นหนักด้านวิทยาศาสตร์กีฬา พร้อมร่วมมือกับ อายิโนะโมะโต๊ะ จัดเต็มด้านโภชนาการ มีเจ้าหน้าที่ดูแลมื้ออาหารให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการฝึกซ้อมของนักกีฬาเป็นรายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนไปแข่งขัน
ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ซึ่งดูแลการเตรียมความพร้อมของทัพไทย ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างให้นักกีฬาไทยมีความแข็งแกร่งมากที่สุด
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า ก่อนเริ่มการแข่งขันประมาณ 1 เดือน ความฟิตของนักกีฬาไทยดีขึ้นตามลำดับ ซึ่ง กกท. ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งหมด 3 ครั้ง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา รายงานว่า ความฟิตของนักกีฬาส่วนใหญ่ขยับจากระดับปานกลาง ขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก ตามแผนที่วางไว้
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า กกท. ได้มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อวางแผนการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา โดยรวมถือว่าทัพนักกีฬาไทยมีความฟิตที่ดีมาก ขณะเดียวกัน กกท. ได้แจ้งไปยังทุกสมาคมกีฬาให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารและยา เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสารต้องห้ามด้วย นอกจากนี้ กกท. ยังได้เข้ามาดูแลเรื่องโภชนาการให้กับนักกีฬาอย่างเต็มที่ โดยได้ร่วมมือกับ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ที่ กกท. หัวหมาก โดยสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึงวันละ 300 คน
“การให้บริการอาหารกับนักกีฬาในศูนย์โภชนาการของ กกท. จะไม่ใช่รูปแบบการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ แต่เราจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ช่วยกันปรับแผนโภชนาการให้นักกีฬาแต่ละคน เพื่อจัดมื้ออาหารที่จะมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ มื้อสำหรับการฝึกซ้อมหนัก, มื้อสำหรับการฝึกซ้อมปานกลาง และมื้อสำหรับวันพักผ่อน โดยให้คำปรึกษากับนักกีฬาเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกซ้อม จากนั้นจะคำนวณการจัดมื้ออาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมให้เป็นรายบุคคล” ดร.ก้องศักด กล่าว
นอกจากนี้ ดร.ก้องศักด กล่าวในตอนท้ายว่า ศูนย์โภชนาการของ กกท. จัดทำขึ้นสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย ทั้งชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 และมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2569 โดย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่น จะได้ร่วมมือกับ กกท.ให้บริการด้านโภชนาการ ที่ศูนย์ไทยเฮาส์ ในช่วงระหว่างการแข่งขันของทั้ง 2 มหกรรมใหญ่ระดับเอเชีย ที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วย