“ณัฐชา” เบิ้ลทองยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนเอเชีย 2026

“พลอย” ณัฐชา แก้วน้อย รวมพลังฮึดสู้ ก่อนคว้า 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง รุ่นเยาวชนหญิง 53 กิโลกรัม ในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2026 กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน ทำให้ทีมจอมพลังไทยคว้าไปแล้ว 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 ทองแดง ในรายการนี้
การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2026 ที่กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน จาก “นุ่น” นฤมล วงษ์หาจักร” รุ่นเยาวชนหญิง 49 กิโลกรัม ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2569 ทีมไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลเพิ่มจาก ”พลอย“ นางสาวณัฐชา แก้วน้อย รุ่นเยาวชนหญิง 53 กิโลกรัม กลุ่มเอ
เริ่มต้นท่าสแนทช์ ณัฐชา ออกสตาร์มไม่สวย ครั้งแรกเรียกเหล็ก 81 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน ทำให้ครั้งที่ 2 ต้องเพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น 82 กิโลกรัม ยกผ่านไปได้ ครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 85 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 82 กิโลกรัม ได้เหรียญทองแดง
ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก สาวไทยรวมพลังฮึดสู้เต็มที่ เรียกเหล็ก 101, 104, 107 กิโลกรัม ยกผ่านไปได้ทั้งหมด สถิติอยู่ที่ 107 กิโลกรัม ผงาดคว้าเหรียญทองสำเร็จ พร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่ 189 กิโลกรัม ได้เหรียญทองเช่นกัน รวม ณัฐชา รับไป 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง
ด้าน จอดี เปรัลตา จากฟิลิปปินส์ ได้เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 86 กิโลกรัม และ 1 เหรียญเงิน น้ำหนักรวม 188 กิโลกรัม ส่วน ชับนัม เคริมบาเยวา จากเติร์กเมนิสถาน คว้า 2 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 83 กิโลกรัม, คลีนแอนด์เจิร์ก 103 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง น้ำหนักรวม 186 กิโลกรัม ขณะที่ เลียน วาย จากเวียดนาม ได้ 1 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 102 กิโลกรัม
ด้าน รุ่นยุวชาย 65 กิโลกรัม กลุ่มบี ณัฏฐกิตติ์ งามวิไล ท่าสแนทช์ ทำสถิติ 110 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ทำสถิติ 130 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 240 กิโลกรัม และ รุ่นเยาวชนชาย 65 กิโลกรัม กลุ่มบี นายภาณุเดช ปานกรด ท่าสแนทช์ ทำสถิติ 106 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ทำสถิติ 140 กิโลกรัม , น้ำหนักรวม 246 กิโลกรัม สรุปผลงานจอมพลังไทยคว้าไปแล้ว 4 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน และ 1 ทองแดง