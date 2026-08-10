"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" แจ้งเกิดโมโตทรีชิงแชมป์โลก เก็บแต้มประเดิมสนามแรกที่ลงแข่ง บิดเข้าป้ายอันดับ 15 ที่ ซิลเวอร์สโตน

โมโตจีพี 2026 สนาม 12 รายการ บริติช กรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วในรอบเมนเรซเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ ซิลเวอร์สโตน เซอร์กิต สหราชอาณาจักร ซึ่งมีระยะทางต่อรอบยาวที่สุดของปฏิทินการแข่งขัน ถึง 5.90 กิโลเมตร
ไฮไลต์สำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยในสุดสัปดาห์นี้ คือการลุ้นผลงานของ "ไม้คิว" เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ "ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม" ที่ได้รับโอกาสทองจาก "ฮอนด้า ทีม เอเชีย" ลงแข่งขันในรุ่น โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ แทน เซน มิตานิ นักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บ
นักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข 85 เรียนรู้สนามที่ไม่เคยลงบิดมาก่อนในชีวิตได้อย่างรวดเร็ว และยกระดับความเร็วกับรถแข่งโมโตทรีอย่างต่อเนื่อง โดยได้ออกตัวจากกริดที่ 22 จากนักแข่งดาวรุ่งหัวกะทิของโลกทั้งหมด 25 คน และแข่งขันทั้งสิ้น 15 รอบสนาม
"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" ออกตัวได้ดี โดยช่วงต้นเรซสามารถขยับขึ้นไปถึงอันดับ 18 แต่ก็ต้องพยายามควบคุมการใช้ยางและเกาะกลุ่มกลางให้ได้ โดยตลอดทั้งเรซนักบิดไทยขยับอันดับขึ้นลงหลายครั้ง และมาไล่แซงดาวรุ่งชาวอิตาเลียนที่หน้าเส้นชัยในรอบสุดท้าย บิดเข้าป้ายในอันดับ 15 ด้วยเวลารวม 33 นาที 20.601 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาที
ฟอร์มอันยอดเยี่ยมนี้ส่งผลให้ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" ประเดิมคว้าแต้มได้ตั้งแต่ครั้งแรกในชีวิตที่ลงแข่งขันใน โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ และแสดงให้เห็นว่าพร้อมจะต่อสู้ในระดับเดียวกันกับนักแข่งขาประจำที่แข่งกันมาทั้งฤดูกาล ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์สำคัญกับโอกาสทองครั้งนี้
ขณะที่ผลการแข่งขันในรุ่น โมโตจีพี ปรากฏว่า “ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนหมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับ 9 ด้วยเวลา 40 นาที 9.775 วินาที ตามด้วย “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดดาวรุ่งชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในอันดับ 10
ส่วน “โจอัน เมียร์” นักบิดสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี และ “คาล ครัทช์โลว” จอมเก๋าชาวอังกฤษจาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ พลาดล้มต้องออกจากการแข่งขันทั้งคู่
ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2026 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้ ที่ มอเตอร์แลนด์ อารากอน ประเทศสเปน ในรายการ อารากอน กรังด์ปรีซ์