“เดอะโค้ชรถขนฝัน” เข้าโรง 8 ต.ค. “อ.สกล” ผู้ปั้นหมอนทอง “เต-วรากร“ นำแสดง

จากทีมฟุตบอลโรงเรียนที่สร้างปรากฏการณ์บนสนาม ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7HD จนชื่อของ “หมอนทองวิทยา” กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ล่าสุดเรื่องราวของพวกเขากำลังถูกถ่ายทอดจากสนามหญ้าสู่จอภาพยนตร์ ใน “เดอะโค้ช รถขนฝัน” ซึ่งเตรียมจะเข้าโรงออกฉาย 8 ตุลาคม 2569 ในโรงภาพยนตร์
ความพิเศษของเรื่องนี้คือการได้โค้ชและนักฟุตบอลจริงๆมาร่วมแสดง นำโดย อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ โค้ชตัวจริงผู้ปลุกปั้นและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมหมอนทองวิทยา พร้อมด้วยนักแสดงนำอย่าง “เต“ วรากร ช่างเขียนดี และ “นาว" เจษฎา ลังกา และ “แตงค์กิ้ว” ปัณวัตร พงษ์บุญญพัฒน์
นอกจากนี้ ยังมีนักแสดงชื่อดังอีกคับคั่ง เช่น กวาง กมลชนก, น้ำผึ้ง ณัฐริกา, ฮันนี่ ภัสสร และ ติ๊ก กลิ่นศรี โดยภาพยนตร์เรื่องนี้รวมทีมฟิตติ้ง ก่อนเปิดกล้องถ่ายทำไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และควบคุมการสร้างโดย JAEYAI CO.,LTD. (เจ๊ใหญ่ มีเดียเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด)