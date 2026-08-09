“ไทยยามาฮ่า” นำเพลงชาติไทยดังก้องที่มันดาลิก้า “ตี-ไอเดีย” คว้าชัยคนละเรซ ศึกเอเชีย โร้ดฯ สนาม 4

ทัพนักบิด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม สร้างผลงานกระหึ่มเวทีชิงแชมป์เอเชีย ในศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามที่ 4 หลัง 2 นักบิดชาวไทยอย่าง “ตี” อนุภาพ ซามูล และ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยม ผงาดคว้าชัยชนะไปครองคนละรุ่น พร้อมพาเพลงชาติไทยบรรเลงกึกก้อง ณ สนาม เปอร์ตามิน่า มันดาลิก้า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามที่ 4 ดวลความเร็วกันทั้งสิ้น 2 เรซ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ สนาม เปอร์ตามิน่า มันดาลิก้า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นของนักบิดระดับแถวหน้าของเอเชีย
สำหรับสุดสัปดาห์นี้ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนทั้งในด้านการเซ็ตอัปรถแข่งและความเร็วของนักบิด โดย “ตี-อนุภาพ” ลงไล่ล่าความสำเร็จในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ขณะที่ “ไอเดีย-กฤตภัทร” เดินหน้าป้องกันตำแหน่งจ่าฝูงในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี (AP250)
เกมในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี แข่งขันกันทั้งสิ้น 12 รอบสนาม โดย “ตี-อนุภาพ” เจ้าของรถแข่ง YAMAHA YZF-R6 หมายเลข 500 ออกสตาร์ตจากกริดที่ 4 ในเรซแรก ก่อนทะยานขึ้นมารั้งอันดับ 2 และมีลุ้นชัยชนะอย่างเต็มตัวในช่วงท้ายการแข่งขัน ทว่าต้องพลาดล้มในรอบรองสุดท้ายขณะกำลังเปิดเกมไล่ล่าผู้นำอย่างน่าเสียดาย
อย่างไรก็ตาม นักบิดมากประสบการณ์ชาวไทยกลับมาสู่เรซที่ 2 ด้วยความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม โดยยังคงออกตัวจากกริดที่ 4 และเลือกบริหารเกมอย่างสุขุมในช่วงต้น ก่อนเพิ่มจังหวะในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 3 และเปิดเกมบุกอย่างเต็มตัวในช่วง 2 รอบสุดท้าย
“ตี-อนุภาพ” ไล่แซงคู่แข่งรวดเดียว 2 คัน ก่อนบิดเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลารวม 19 นาที 44.949 วินาที ผงาดคว้าชัยชนะเรซที่ 2 มาครองได้สำเร็จ พร้อมขยับขึ้นรั้งรองจ่าฝูงร่วมบนตารางคะแนนสะสม โดยตามหลังผู้นำเพียง 9 คะแนน ทำให้เส้นทางลุ้นแชมป์เอเชียยังคงเปิดกว้างอย่างเต็มที่
ด้านการแข่งขันในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ซึ่งดวลกันทั้งสิ้น 10 รอบสนาม “ไอเดีย-กฤตภัทร” เจ้าของรถแข่ง YAMAHA YZF-R3 หมายเลข 39 เริ่มต้นสุดสัปดาห์ได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการคว้าตำแหน่งโพลโพซิชั่นก่อนเข้าสู่เรซแรก
การแข่งขันในรุ่นนี้ยังคงเป็นเกมที่เข้มข้นจากศักยภาพรถแข่งที่ใกล้เคียงกัน ทำให้อันดับมีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกช่วงของการแข่งขัน และกลยุทธ์ในการบริหารเรซกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการชิงชัย
“ไอเดีย-กฤตภัทร” ออกสตาร์ตได้อย่างดุดันและรักษาตำแหน่งในกลุ่มหน้าได้อย่างเหนียวแน่น ก่อนปรับจังหวะในช่วง 3 รอบสุดท้าย เพื่อเก็บแรงและวางแผนสำหรับการโจมตีช่วงท้าย แม้จะหล่นลงไปอยู่ในอันดับ 6 ในรอบรองสุดท้าย แต่ดาวรุ่งชาวไทยกลับโชว์จังหวะแซงสุดเฉียบคม ไล่ผ่านคู่แข่งถึง 5 คันในรอบสุดท้าย ก่อนทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลารวม 17 นาที 43.380 วินาที คว้าชัยชนะเรซแรกไปครองอย่างสุดมัน
ขณะที่ “กัส” ธีรไนย ทับทิม อีกหนึ่งดาวรุ่งชาวไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ซึ่งได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ดจากทีม ACR ของอินโดนีเซีย หลังสร้างผลงานโดดเด่นบนเวที Yamaha BLU CRU Asia-Pacific Championship ออกสตาร์ตจากกริดที่ 20 ก่อนโชว์ฟอร์มไล่แซงอย่างยอดเยี่ยม บิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 8 ตามหลังผู้ชนะเพียง 1.972 วินาที
ส่วนเรซที่ 2 ของรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี มีความพลิกผันตั้งแต่ช่วงต้นเกม โดย “ไอเดีย-กฤตภัทร” ออกตัวจากตำแหน่งโพลและพุ่งขึ้นนำได้อย่างรวดเร็ว ก่อนพลาดล้มในรอบแรกจนต้องออกจากการแข่งขันอย่างน่าเสียดาย
ด้าน “กัส-ธีรไนย” ยังคงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่โดดเด่น หลังออกตัวจากกริดที่ 19 และสามารถไล่อันดับขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง ก่อนบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 6 ตามหลังผู้ชนะเพียง 1.315 วินาที
หลังผ่านการแข่งขันทั้งสิ้น 8 เรซ จาก 4 สนามแรก “ไอเดีย-กฤตภัทร” ยังคงครองตำแหน่งจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ด้วยคะแนนรวม 137 คะแนน ทิ้งห่างอันดับ 2 ถึง 45 คะแนน ทำให้เส้นทางลุ้นแชมป์เอเชียยังคงสดใส ขณะที่ “กัส-ธีรไนย” ซึ่งได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ดลงแข่งขันรวม 3 สนาม เก็บคะแนนสะสมได้แล้วทั้งสิ้น 45 คะแนน
ทั้งนี้ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามถัดไป จะดวลความเร็วระหว่างวันที่ 4-6 กันยายนนี้ ณ สนาม เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
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