“อนุทิน” นำขบวนเต้นแอโรบิก ปิดโครงการ 74 วัน 74 ล้านแคลอรี่

นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย สวมบทผู้นำสายฟิต เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย 74 วัน 74 ล้านแคลอรี่ ภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ที่สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยฝ่ายข้าราชการประจำ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นายอนุทิน ที่มานำขบวนเต้นโอโรบิคในกิจกรรมนี้ด้วย กล่าวว่า ตนยินดีที่ได้มาประกาศความสำเร็จโครงการฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกาย ประชาชนจะได้มีระเบียบวินัยซึ่งเป็นความพร้อมและพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลเชื่อว่าประชาชนสุขภาพดีจะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ และส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งลานกีฬา สวนสาธารณะ ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรทุกภาคส่วนจนประสบความสำเร็จ