“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ฝ่าด่านเดือดมัลดาลิกา! “ชิพ-นครินทร์” รั้งท็อป 4 “เฟอร์-ปัญจรุจน์” คว้าแต้มสำคัญ ศึก ARRC สนาม 4 เรซ 2

ปิดฉากลงไปอย่างดุเดือดสำหรับการแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026 (ARRC) สนามที่ 4 ณ มัลดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บนเกาะลอมบอก ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม
โดยในการแข่งขันเรซที่ 2 ทัพนักบิด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ต้องเผชิญกับบททดสอบสุดท้าทาย ทั้งในรูปแบบสายลม แสงแดด แต่นักบิดไทยทุกคนยังคงงัดสปิริตนักสู้ออกมาลุยกันอย่างเต็มพิกัด
หลังจากโชว์ฟอร์มดุเดือดคว้าโพเดียมอันดับ 3 และดวลกับแชมป์เก่ามาในเรซแรกของคลาส เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี (ASB1000) “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร ยังคงรักษามาตรฐานความร้อนแรงของตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อไฟแดงของเรซที่ 2 ดับลง “ชิพ” ยังคงควบ Honda CBR1000RR-R ทะยานเกาะกลุ่มผู้นำและต่อสู้กับกลุ่มนักบิดแถวหน้าได้อย่างสมศักดิ์ศรี ก่อนจะพารถแข่งคู่ใจรับธงตราหมากรุกในอันดับที่ 4 เก็บคะแนนสะสมกลับบ้านได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งสองเรซ
ต่อมาที่คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี เมื่อ "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 เจ้าของโพเดียมเรซแรก พกความมุ่งมั่นมาเต็มเปี่ยมในการขี่ Honda CBR600RR ออกสตาร์ตได้อย่างยอดเยี่ยม เปิดโหมดบู๊ขึ้นนำระหว่างเรซ และไล่ล่าตำแหน่งโพเดียมอย่างเมามันส์
แต่ในรอบสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุโดนเกี่ยวล้ม ทว่าด้วยสปิริตของนักกีฬาที่ไม่ยอมแพ้ มิกซ์ยกรถขึ้นมาลุยต่อจนจบการแข่งขันในอันดับที่ 10 เก็บแต้มสำคัญติดมือไว้ได้สำเร็จ
ปิดท้ายด้วยคลาส เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี (AP250) “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 12 ยิ่งขี่ยิ่งมั่นใจ หลังจากเก็บแต้มประเดิมสนามได้ในเรซแรก เจ้าตัวใช้ช่วงวอร์มอัพในตอนเช้ายกระดับความเร็วขึ้นไปอีกขั้น ก่อนจะจัดการรีดสมรรถนะ Honda CBR250RR ค่อยๆ ไต่อันดับฝ่าดงคู่แข่งขึ้นมาจนจบการแข่งขันในอันดับที่ 13 หอบแต้มกลับบ้านไปได้อีกเรซอย่างสวยงาม
ด้าน "ไฮเปค" กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 ไม่สามารถลงทำการแข่งขันในคลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี เรซที่สองได้ เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่จากเรซแรก
สำหรับศึก FIM Asia Road Racing Championship ยังเหลืออีกสองสนามให้ได้รับชมกัน โดยในสนามที่ 5 เตรียมย้ายไปดวลความเร็วกันที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 4-6 กันยายน 2569 นี้
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