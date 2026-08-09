เมกาบางนา เปิดสนามความมันส์ศึกบาสเกตบอล 3x3 นานาชาติ ตอกย้ำการเป็น ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE DESTINATION วันที่ 8 – 30 ส.ค. 69 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

ศูนย์การค้าเมกาบางนา (MEGABANGNA SHOPPING CENTRE) ร่วมกับ บริษัท วิคตอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ชวนทุกคนมาเข้าร่วมคอมมูนิตี้ ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE สร้างสุขภาพดีไปกับกิจกรรมที่ผสานกีฬา สุขภาพ และ ไลฟ์สไตล์ไว้ในที่เดียวสำหรับทุกคน ทั้งการแข่งขันบาสเกตบอลระดับนานาชาติ 3X3.EXE PREMIER THAILAND 2026 พร้อมกิจกรรม 3x3.EXE GAME MEGA HOOPS: 3x3 YOUTH BATTLE สำหรับเยาวชนสายสตรีทบาส, 3X3 BASKETBALL CLINIC คลินิกสอนบาสเกตบอลฟรีสำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย และกิจกรรมใหม่ล่าสุด! 3X3 MEGA WELLNESS พบกับคลาสโยคะและการออกกำลังกายสุดมันส์ ระหว่างวันที่ 8–30 สิงหาคม 2569 ณ ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าเมกาบางนา
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการแข่งขัน 3X3.EXE PREMIER THAILAND 2026 ลีกบาสเกตบอล 3 คนระดับมืออาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งรวมนักกีฬาระดับแนวหน้าจากทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมชิงชัยในรูปแบบการแข่งขันสะสมคะแนน โดยทีมอันดับ 1 และ 2 ของประเภทชายและหญิง รวม 4 ทีม จะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 3X3.EXE PREMIER 2026 PLAYOFFS ณ จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมแพ็กเกจเข้าร่วมการแข่งขันมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท การแข่งขันจัดขึ้นในวันที่ 8–9, 15–16, 22–23 และ 29–30 สิงหาคม 2569 เข้าชมฟรี!
สนุกไปอีกขั้น! ชวนสายสตรีทบาสมาร่วมกิจกรรม MEGA HOOPS: 3X3 SHOOT & DINE การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ที่เปิดรับผู้เล่นทุกเพศ ทุกระดับฝีมือ โดยแบ่งการแข่งขันเป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2569 สำหรับทีมอายุไม่เกิน 16 ปี และวันที่ 26 สิงหาคม 2569 สำหรับทีมมีอายุ 17 ปีขึ้นไป ทีมชนะเลิศจะได้รับ GIFT VOUCHER จาก MO-MO-PARADISE รวมมูลค่ากว่า 8,000 บาท ไปฉลองความสำเร็จและอิ่มอร่อยกับชาบูหลังจบการแข่งขัน และของรางวัลอื่นๆ มากมาย ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีค่าสมัคร 600 บาทต่อทีม ผ่านลิงก์ https://forms.gle/gSP6EZWFoEREt9mYA งานนี้เข้าชมและเชียร์ฟรี!
นอกจากนี้ เมกาบางนายังเดินหน้าสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชนผ่านกิจกรรม 3X3 BASKETBALL CLINIC ซึ่งเปิดสอนบาสเกตบอลฟรีให้กับเยาวชนอายุ 10–18 ปี จากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงในวันที่ 13, 18, 20, 25 และ 27 สิงหาคม 2569 และสำหรับเยาวชนอายุ 10-16 ปีทั่วไปที่สนใจในวันที่ 11, 13, 18, 20, 25 และ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 17.00-18.30 น.โดยมีโค้ชมืออาชีพจาก SWISH ACADEMY มาร่วมถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาทักษะด้านกีฬา และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ ผ่านการเรียนรู้ที่สนุก ต่อยอดสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
และความพิเศษในปีนี้ ร่วมเติมเต็มประสบการณ์การดูแลสุขภาพกับกิจกรรม 3X3 MEGA WELLNESS ที่คัดสรรคลาสออกกำลังกายยอดนิยมมาให้ร่วมกิจกรรมฟรี! จากความร่วมมือกับ THAILAND YOGA ART & DANCE (TYAD) คอมมูนิตี้กลุ่มคนที่รักสุขภาพ การออกกำลังกาย และศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 พบกับคลาสพิเศษ YOGA RELEASE ที่ชวนทุกคนผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ผ่านคลาสบรรเทาออฟฟิศซินโดรมและการกดจุดคลายกล้ามเนื้อสำหรับผู้ที่เล่นกีฬา ตามด้วย LAUGHTER YOGA ที่ผสานการหัวเราะเข้ากับการฝึกหายใจเพื่อช่วยลดความเครียด พร้อมเรียนรู้พื้นฐาน HAND STAND สำหรับผู้เริ่มต้น และปิดท้ายด้วย MOBILITY FLOW ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ต่อเนื่องในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 พบกับ YOGA + DANCE BY INSIDE FLOW THAILAND เทรนด์การออกกำลังกายที่กำลังได้รับความนิยม ด้วยการผสานโยคะเข้ากับเพลงสุดฮิต ถ่ายทอดการเคลื่อนไหวอย่างลื่นไหล สนุก และสร้างพลังบวกในทุกท่วงท่า ก่อนปิดท้ายเดือนในวันที่ 28 สิงหาคม 2569 กับกิจกรรม AEROBIC ZUMBA DANCE ที่รวมทั้งคลาส TIKTOK DANCE ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ท่าเต้นไวรัลสุดมันส์ พร้อมสนุกไปกับ AEROBIC ZUMBA การออกกำลังกายที่ผสมผสานแอโรบิกและซุมบ้าเข้าด้วยกัน ช่วยเผาผลาญพลังงาน เสริมสร้างความแข็งแรง และอัปเกรดความสนุกให้กับการออกกำลังกาย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบ ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE
เมกาบางนา ขอเชิญชวนทุกคน ทั้งสายบาสฯ สายสปอร์ต สายเฮลท์ตี้ หรือผู้ที่กำลังมองหากิจกรรมดี ๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้แห่ง ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้ทักษะใหม่ สร้างสุขภาพดี และใช้เวลาร่วมกันผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ 8–30 สิงหาคม 2569 ณ ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าเมกาบางนา ที่พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด “YOUR EVERYDAY MEETING PLACE”
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