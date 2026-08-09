"สมจิตร" น้ำตาแตก หลังเยี่ยม "มนัส" ถึงเรือนจำ ลั่นรอมารับกลับบ้าน พร้อมพาเริ่มชีวิตใหม่

สมจิตร จงจอหอ ฮีโร่เหรียญทองมวยสากลโอลิมปิก 2008 เปิดใจผ่านเฟซบุ๊คหลังเดินทางเข้าเยี่ยม “เติ้ล” มนัส บุญจำนงค์ อดีตนักชกเจ้าของเหรียญทองและเหรียญเงินโอลิมปิก ซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษจำคุก 2 ปี 9 เดือน ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยยอมรับว่าเห็นสภาพน้องรักแล้วรู้สึกสงสารและสะเทือนใจอย่างมาก
สมจิตร เล่าว่า ทันทีที่มนัสเห็นตน ก็เดินเข้ากอดกัน ก่อนที่จะเห็นน้ำตาของน้องชายร่วมวงการไหลออกมา ตนจึงพยายามเบือนหน้าหนี เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายเห็นความรู้สึกของตัวเอง เพราะไม่อยากรบกวนช่วงเวลาที่มนัสได้พูดคุยกับครอบครัว กระทั่งถึงเวลาต้องร่ำลา บรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยกลับเงียบลง เหลือเพียงน้ำตาของนักโทษและญาติที่ต้องแยกจากกัน
ตอนท้าย มนัส เดินเข้ามากอดตนอีกครั้ง ก่อนจะร้องไห้ออกมา ทำให้ตนไม่สามารถกลั้นน้ำตาได้อีกต่อไป พร้อมพูดกับน้องรักว่า “วันที่มึงได้อิสรภาพ กูจะรับมึงนะเติ้ล” พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการพูดถึงอดีตของมนัสเพื่อซ้ำเติม แต่ต้องการให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนว่า ชีวิตคนเรามีทั้งวันที่ขึ้นสูงและวันที่ตกต่ำ และทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเอง
สมจิตร ยังฝากมุมมองว่า แม้ความผิดจะต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม แต่คนที่เคยทำผิดไม่ควรถูกตัดสินว่าเป็น “คนเลวไปตลอดชีวิต” พร้อมหวังว่าช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจำจะเป็นโอกาสให้มนัสได้ทบทวนตัวเอง เรียนรู้จากความผิดพลาด และเตรียมกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
“อดีตเปลี่ยนไม่ได้ แต่อนาคตยังสร้างใหม่ได้เสมอ” สมจิตร ระบุ พร้อมย้ำว่า หากมีช่องทางตามกฎหมายที่จะช่วยให้น้องได้รับสิทธิที่พึงมีและกลับออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เร็วขึ้น ก็พร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยยืนยันว่าจะไม่ใช้ทางลัดหรือช่วยให้ใครอยู่เหนือกฎหมาย แต่จะพามนัสกลับออกมาด้วย “ทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย”